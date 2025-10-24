Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' ve 'Güçlü Besi, Güçlü Üretim' projeleri ile sektöre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Tarımsal üretime dair bir fikri, bir hayali olan kardeşlerimiz varsa tarım ve orman il müdürlüklerimize mutlaka uğrayıp, bu fikirlerini anlatsınlar." dedi.

Kastamonu Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çok ciddi değişim ve dönüşüm içinde olduğunu söyledi.

Gençler sayesinde geleceğe daha güvenle baktıklarını belirten Yumaklı, "Ülkenin gençlerinin bizlerin elinden bayrağı alacağı o günü iple çekiyoruz. Türkiye Yüzyılı, siz pırıl pırıl gençlerin idealleri, vizyonları ve katkılarıyla gerçekleşmiş olacak. Buradaki kazanımlarınızı, girişimcilik ruhunuzu ve cesaretinizi sahaya aktarmanız ülkemizin geleceği adına en büyük temennimiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bulunduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Sadece 4 saatlik uçuşla dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşıyoruz. Bu dünya nüfusunun üretmiş olduğu ticaret hacmi ise 9 trilyon dolar. New York'tan Tokyo'ya kadar 16 saatlik zaman dilimi içerisinde bütün pazarlara aynı gün ulaşma imkanımız var. Kıtalar arası kara, hava, deniz bağlantıları ve enerji yolları sayesinde ülkemiz, bahsettiğimiz bu coğrafya içerisinde güvenli bir liman. Özellikle İstanbul Havalimanı'nın kırmış olduğu rekorlar da bunun en büyük ispatıdır. Bu potansiyel, başta tarımsal üretim olmak üzere tüm alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Ben sizler gibi öğrenciyken ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası 151 milyar dolardı. Bugün 8 kat artışla 1,3 trilyon dolara çıkmış durumda. Bunun daha da geliştirilmesi için çok ciddi potansiyel var. Bunlar sizi bekleyen gelecekteki en büyük hedefler."

Gelecekte su ve gıdaya talebin artacağını aktaran Yumaklı, "Çok zorlu bir süreç, riskin çok fazla olduğu bir dönem, daha fazla, daha verimli üretim yapmamızı bize zorunlu hale getiriyor. Bu risklere karşı teknolojiyi kalkan olarak kullanmak zorundayız. Sadece ülkemizde değil, dünyada da artık meteorolojik olayların anormal durumlara sebep olduğunu müşahede ediyoruz. Son birkaç gündür 3 ilimizde yağışları beklerken, lokal şekilde çok kısa zamanda, dar bir alanda yağışın olması farklı sorunları getirdi." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Türkiye'nin en büyük ve en yaygın AR-GE kurumlarından biri olduklarına işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu manada genç araştırmacı kardeşlerimizi destekliyoruz. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, IPARD-TKDK projeleri bu manada gençlerin ve kadınların pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu programlar. TKDK ve IPARD projelerinin özellikle nitelik olarak önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 14 bin 540 projeyi desteklemişiz, bu projelere 1,3 milyar avro hibe desteği sağlamışız. Gençlerin projelerden bugüne kadar yüzde 67 yararlandırdığını göz önünde tutarsak, önümüzdeki dönemde genç kardeşlerimin bu projelere mutlaka katılımını beklediğimi ifade etmek istiyorum. 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' ve 'Güçlü Besi, Güçlü Üretim' projeleri ile sektöre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Tarımsal üretime dair bir fikri, bir hayali olan kardeşlerimiz varsa tarım ve orman il müdürlüklerimize mutlaka uğrayıp bu fikirlerini anlatsınlar."

Bu yıl dünyada büyük yangınlar yaşandığını dile getiren Yumaklı, "Avrupa'da geçtiğimiz yılın 4 katı kadar fazla alan yandı. Bizde geçtiğimiz yılın yaklaşık iki katı kadar alan etkilendi. Avrupa, Amerika, Avrupa Birliği, Kanada, bütün bunların hepsini topladığımızda, yanan etkilenen yerlerin orman varlığına oranı, bizim Avrupa'da Fransa'dan sonra ikinci en iyi ülke olduğumuzu ortaya koyuyor. Evet, yangının çıkmaması en önemli hedefimiz ama çıktıktan sonra da kabiliyetlerimiz, onları yerine getirmek için yeterli." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, konuşmasının sonunda katılımcılardan cep telefonlarıyla "gelecegenefes.gov.tr" internet adresi üzerinden ücretsiz olarak fidan sahiplenmelerini istedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Kastamonu'nun kadim eğitim ve öğretim kenti olduğunu belirterek, "Kastamonu Üniversitemizin sadece akademik alanda değil, gerek ilimiz, hatta bölgemiz için kalkınma ve gelişmede çok önemli rol oynadığının bilincindeyiz." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduklarını anlatarak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Topal, "Filistin sadece bir coğrafya, siyaset ya da diplomasi meselesi değildir. Bir asırdır devam eden sistematik zulüm, işgal ve katliama maruz kalan halkın haysiyetli varoluş mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Programın sonunda Bakan Yumaklı'ya Rektör Topal tarafından hediye verildi.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci Livan ile kurum müdürleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.