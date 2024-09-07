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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Güvenli Gıda İçin Denetimler Devam Edecek

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda alanında yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların güvenli gıda ile ilgili herhangi bir uygunsuzluğu Alo 174 hattını kullanarak bildirebileceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde güvenli gıda ile alakalı uygunsuzluk tespit ederse Alo 174 hattını kullanarak bize ulaşabilir. Denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecek. Bu konuda toleransımız yoktur, olmayacak da." dedi.

Yumaklı, Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiçek serasında yaptığı inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda alanında denetimlerinin sürdüğünü, 8 ayda 900 bine yakın denetim yapıldığını söyledi.

Bu denetimlerde yaklaşık 13 bin 500 işletmeye 700 milyon liraya yakın ceza kesildiğini bildiren Yumaklı, 310 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğuna işaret etti.

Güvenli gıdaya ulaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin en temel hakkı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bunun aksine uygulamada bulunanların her zaman karşısında olmaya, denetimlerle bunu azaltmaya, yok etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Tüketicilerin, vatandaşların en etkili denetçi olduğunun altını çizen Yumaklı, "Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde güvenli gıda ile alakalı uygunsuzluk tespit ederse Alo 174 hattını kullanarak bize ulaşabilir. Denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecek. Bu konuda toleransımız yoktur, olmayacak da." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Tokat Erbaa'nın çok farklı bir yönüyle gündemde olduğunu dile getirerek, "Çiçekçilik sektörü çok büyük bir sektör. Genelde Akdeniz havzasında olduğu düşünülür ancak burada, bugünkü değeri itibarıyla yaklaşık 1 milyar liralık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle oluşturulmuş bir yatırım var. Özellikle kesme çiçekçiliğin Anadolu'da da bu işin yapılabileceği, ekonomik değeri olduğunu gösteren çok önemli bir yatırım. Buradaki yatırımcıların, üreticilerin, halkı da içine katarak ekonomik değer oluşturması söz konusu." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 58 bin dekarda süs bitkisi üretimi yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunun yüzde 70'i dış mekan, yüzde 30'u da iç mekan ve kesme çiçek. Burada oluşan ekonomi yaklaşık 85 ülkeye 105 milyon dolarlık ihracat ile katkıda bulunuyor. Amacımız, coğrafyası, iklim ve toprak şartları uygun farklı şehirlerde bunun gelişmesini sağlamak. Tokat'ın, bu anlamda hem iklimi hem toprağı itibarıyla hem de bunları yapmakla alakalı kararlılığı var, bu son derece önemli. İnanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde bu yatırımlar gelişecek, kesme çiçek konusunda dünyada ürünlerine başvurulan merkezlerden biri haline gelecektir. Hem üretim hem yatırım yapanları tebrik ediyorum."

Bakan Yumaklı'ya incelemelerinde Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Yusuf Beyazıt ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Politika Ekonomi Güncel Tarım Çevre

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