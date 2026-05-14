Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilerin emeğine sahip çıkacaklarını vurguladı. Çiftçilerin verimliliğini artırmak ve tarımda tam bağımsız bir Türkiye sağlamak hedeflerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin daima yanında olduklarını belirterek, "Çiftçimizin emeğini korumak, verimliliği artırmak ve tarımda tam bağımsız bir Türkiye'yi güçlendirmek, en büyük sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü"nü kutladı.

Yol arkadaşlıklarının toprağın bereketinde ve çiftçinin alın terinde başladığını vurgulayan Yumaklı, topraklara düşen her emeğin, geleceği, sofraları ve yarınları büyüttüğünü bildirdi.

Yumaklı, tohumun umutla toprağa bırakıldığı ilk andan hasadın bereketle toplandığı güne kadar üreticilerin daima yanında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin emeğini korumak, verimliliği artırmak ve tarımda tam bağımsız bir Türkiye'yi güçlendirmek, en büyük sorumluluğumuzdur. Toprağı alın teriyle yoğuran, emeğiyle bereketi çoğaltan, fedakarlığıyla ülkemize hayat veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Bereketiniz daim olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
