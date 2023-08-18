Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin önemini vurgulayarak, üreticilere destek çağrısı yaptı. Siirt'te yapılan incelemelerde konuşan Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin istihdam açısından da önemli olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin önemini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın belki de konuyu özetleyen bir cümlesidir; 'Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır'" dedi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce üreticilere dağıtılan ekipmanları kontrol eden Bakan Yumaklı, üreticilerle sohbet edip, kente ait ürünlerin sergilendiği stantları gezerek ürünlerden tattı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "Buraya gelmeden önce çok kıymetli genç kardeşlerimle beraberdik. Onların üretimdeki istekleri, arzuları, kararlılıkları bize gelecek için ümit verdi. Bu vesileyle Türkiye'de üretim yapmak isteyen, tarımsal üretimin içerisinde bulunmak isteyen bütün genç kardeşlerime mutlaka bakanlığımızın üretimle alakalı isteklerine cevap verecek destekleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

Tarımsal üretimin bir istihdam yönü de olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Ülke tarımı için önemli olan yönü var, ama en önemlisi de gıda arz güvenliği ile ilgili önemli bir yönü vardır. Bugün üç defa tekrar edeceğim ama Cumhurbaşkanımızın belki de konuyu özetleyen bir cümlesidir; 'Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır'" diye konuştu.

Üretmenin önemini ve değerini bildiklerini dile getiren Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ise, tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığının himayelerinde çaba ve desteklerin devam edeceğini söyledi. Vali Kızılkaya, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde 2022 ve 2023 yıllarında 70 milyon 761 bin lira ile desteklenen 775 adet projenin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yumaklı'ya Vali Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve beraberindekiler eşlik etti. - SİİRT