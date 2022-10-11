Bakan Kirişci, süte yapılan zam sonrası çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu

Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütünün litre başı fiyatını 8,50 olarak güncelledi. Bunun üzerine açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına çiğ süt destek primini 50 kuruşa yükselttiklerini belirterek, "Üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile litre başına en az 9 lira geçecektir." dedi.

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını 7,50 liradan 8,50 liraya çıkardı. Bunun üzerinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, süt primlerine yapacakları destekleri artırdıklarını açıkladı.

SÜT DESTEKLERİNİ 2,5 KAT ARTIRDIK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışması TOBB İkiz Kuleler'de tanıtıldı. Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bitkisel ve hayvansal üretim alanında çiftçileri ve üreticileri desteklediklerine işaret etti. Bakan Kirişç, Ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına çiğ süt destek primini 50 kuruşa yükselttiklerini belirterek, "Üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile litre başına en az 9 lira geçecektir." dedi.

DESTEKLER SOSYAL MEDYADAN DA DUYURULDU

Ulusal Süt Konseyi'nin bugün toplandığını hatırlatan Kirişci, Konseyin, 14 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını, çiğ süt destek primi hariç, üreticinin eline net 8,5 lira olarak belirlediğini anlattı. Bakanlıkça, 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerinin ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükselttiklerini bildiren Kirişci, "Böylece üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 lira geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz üreticimizin yanında olmaya, çiftçimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.