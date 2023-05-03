Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Gençleri kırsalda tutmak için çalışmalar yapıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, genç nüfusun kırsala sırtını döndüğünü, tarımsal üretime katılmadığını ve bunu engellemek için birtakım çalışmalar yaptıklarını belirterek, "'Tarım Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk. Buradaki temel vurgumuz; kadın ve gençlik mutlaka kırsalda tutulabilmeli. Hele özellikle de kadın, çünkü ailenin direği kadın. Kadını tutabilirseniz aileyi tutuyorsunuz. Aileyi tuttuğunuzda gençleri de tutma imkanınız olabiliyor" dedi.

Bakan Kirişci, Ankara'daki otelde gerçekleştirilen 'IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan programın tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kirişci, IPARD gibi programlardan maddi beklentiden ziyade başka beklentilerinin olduğunu belirterek, "Bizim temel hedefimiz bu projelerden, örneğin IPARD III için sağlanacak olan 430 milyon avroluk destek değil. Biz bu tür projeler sayesinde uluslararası ilişki ağlarımızı kuruyoruz. Yoksa bunların yenilerini inşa ediyor, var olanları da genişletiyor ve geliştiriyoruz. Bu çok önemli bir uygulama, önemli bir enstrüman" diye konuştu.

IPARD III Programı ile birlikte 42 il toplamda 430 milyon avroluk destek alacak.

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