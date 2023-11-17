Tarım ve Orman Bakanı: 2030'da Türkiye su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine inebilir

BAKAN YUMAKLI'DAN 2030 UYARISI

Melihcan ÇALIŞKAN - Emre Can URAN / İSTANBUL - TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu gidişle, 2030 yılında, yani sadece 6 yıl sonra ülkemizin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine inmesi mümkün" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından; kuraklık, ülkedeki mevcut su durumu ve iklim değişikliğinin coğrafyaya etkileri karşısında uygulanacak önlem ve planlar ile ilgili adımların kamuoyu ile paylaşıldığı 'Su Verimliliği Seferberliği' bilgilendirme toplantısı Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Bakanlığın hazırladığı tanıtım filmiyle başlayan toplantı, Bakan Yumaklı'nın konuşmasıyla devam etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ 26 YILDA SICAKLIKLARDA ARTIŞ YAĞIŞLARDA AZALIŞLAR BEKLİYORUZ"

Bakan Yumaklı, "Ülkemiz; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en kırılgan bölgelerden birisi olan Akdeniz havzasında. Orman yangınları, taşkınlar, seller ve ekosistem kayıplarıyla iklim değişikliği etkilerini tüm yönleriyle hissediyoruz. Ülkemizde son 10 yılda kurak yıllar yaşanırken, kuraklıkların şiddetleri ve süreleri de uzamaya başladı. Önümüzdeki 26 yıl içinde sıcaklıklarda artış; yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalışlar bekliyoruz" dedi.

"ÜLKEMİZİN SU KITLIĞI ÇEKEN ÜLKELER KATEGORİSİNE İNMESİ MÜMKÜN"

Yumaklı, "Ülkemizin su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.313 metreküp. Dikkatinizi çekmek isterim, kullandığımız değil, kullanabileceğimiz kişi başı azami miktardan bahsediyorum. Bu değer, uluslararası göstergelere göre ülkemizi su stresi altında gösteren bir gösterge. Bu gidişle, 2030 yılında, yani sadece 6 yıl sonra bu oranın 1000 metreküp altına düşmesi ve ülkemizin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine inmesi mümkün. Yine 6 yıl sonra; nüfusumuzun yarısının; sulu tarım alanlarının ise yaklaşık yüzde 80'inin su yetersizliği tehlikesiyle karşı karşıya kalması mümkün. Kadim zenginlikleri barındıran eşsiz coğrafyamızda, bugüne kadar bilinenin aksine, artık su kaynaklarımız kısıtlı hale gelmiş durumda. 2030 yılına geldiğimizde, ülkemiz nüfusunun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz " şeklinde konuştu.

"SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATMIŞTIK"

"Geleceğimiz için, toplumsal mutabakatla bu tehditleri krize dönüşmeden yönetebiliriz. Bu hepimiz için tarihi bir sorumluluktur" ifadelerini kullanan Yumaklı, "Bugün bizde emanet olan yeşili ve maviyi çocuklarımıza ulaştırmak zorundayız. Bu çerçevede, 31 Ocak 2023'te Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde "Su Verimliliği Seferberliği"ni başlatmıştık. Maalesef 6 gün sonra asrın felaketini yaşadık ve çalışmalarımızı bir müddet ertelemek durumunda kaldık. Bugün, Su Verimliliği Seferberliğini yeniden hatırlatarak, 85 milyon paydaşımızla olan iş birliğimizi hızlandırıyoruz" dedi.

AMACIMIZ SU YETERSİZLİĞİNİ ENGELEMEK

Yumaklı, "Su verimliliğini hem milli bir politika, hem de yaşam kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Seferberlik kapsamında kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su kullanımlarına ilişkin ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Amacımız el ele vererek su yetersizliğini engellemek" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERİMİZİN SU KAYIPLARINI AZALTMALARINI BEKLİYORUZ

İbrahim Yumaklı, "Belediyelerimizin su kayıplarını azaltmalarını, gri su, yağmur suyu, arıtılmış atık su gibi alternatif su kaynaklarını kullanmalarını, Çiftçilerimizin ürünlerini modern sulama sistemleriyle, buharlaşmanın az olduğu zaman dilimlerinde sulamalarını, sanayicilerimizin su verimli teknik ve teknolojilerini kullanmalarını ve vatandaşlarımızın ise günlük su kullanım alışkanlıklarında daha hassas olmalarını bekliyoruz" dedi.

SU ZİRVESİ DÜZENLEYECEĞİZ

Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliğimizi yeniden kamuoyunun gündemine taşımak için bugün sizlerle başladığımız toplantılarımız devam edecek. Su konusunda tüm paydaşlarımızla konuyu her boyutu ile değerlendireceğimiz bir Su Zirvesi düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.