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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı'ndan Üretim Planlaması Vurgusu

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyelini ve gelecekteki planlama hedeflerini Eskişehir'de düzenlenen toplantıda açıkladı. 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağına dikkat çekerek tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin önemini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Bu mevsim geçişleriyle, bu çeşitlilikle sadece bitkisel üretimde 200'den fazla ürünün doğrudan üretildiği topraklardayız. Birçok ürünün ana vatanındayız." dedi.

Gizligider, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Sazova Yerleşkesi'nde düzenlenen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modelleri" toplantısında Bakanlığın üretim planlamasıyla ilgili ortaya koyacağı hedefleri ve Eskişehir'le ilgili tarımsal planlamalarını içeren sunum yaptı.

Bitkisel ve hayvansal üretimde uzun vadede Türkiye'nin ne yapmak istediğine dair kodları, bir temele yerleştirerek üretim planlaması hazırladıklarını anlatan Gizligider, dünyada 4,4 trilyon dolar gayri safi tarımsal yurt içi hasıla olduğunu kaydetti.

Gizligider, Türkiye'nin 4,4 trilyon doların, 68,5 milyar dolarını üreterek dünyada 9'uncu sırada olduğunu belirterek, "Dünyanın merkezi olduğunu düşündüğümüz topraklardayız. Bu mevsim geçişleriyle, bu çeşitlilikle sadece bitkisel üretimde 200'den fazla ürünün doğrudan üretildiği topraklardayız. Birçok ürünün ana vatanındayız." ifadesini kullandı.

Kentleşme oranının dünyada yüzde 37'den yüzde 57'ye, doğal afetlerin 5 katına çıkmasıyla insanların bir bedel ödediğini vurgulayan Gizligider, "2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Bir de dünyadaki topraklar artmayacak. Su kaynaklarının azaldığını, kirliliğin arttığı ve tüm bunların tarımsal üretime yoğun bir baskı oluşturduğu bir dünya geleceği var." diye konuştu.

Türkiye'nin Akdeniz çanağında, dünyanın ve medeniyetlerin merkezinde olduğuna dikkati çeken Gizligider, "Bütün yolların kesiştiği noktadayız. Öbür taraftan da bütün risklerin ortasındayız. Artık erteleyemeyeceğimiz bu devrimi yapmaya karar verirken önce iklim değişikliğini, sonra sürdürülebilirliği, su yönetimini, arazilerin etkin kullanılmasını ve toplamda da üretim planlamasını gündemimize temel olarak oturttuk." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte tarımı ve hayvancılığı daha iyi bir noktaya taşımak adına önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eskişehir'in tarım ve hayvancılık bakımından Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk sulama projelerinin yapıldığı kentlerden birisi Eskişehir. Gerek hayvancılık gerekse tarımsal üretim bakımından, belirli ürünlerde ilklerde yer alan bir kent. Bu tarımsal potansiyelimizi, planlı bir şekilde daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına neler yapabileceğimizi hep birlikte bugün istişare edeceğiz. Yıllardır hep, 'planlama yaparak üretim yapalım' diyoruz. Bunu çeşitli gerekçelerle hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Bugün inşallah sayın bakan yardımcımızın da ifade edeceği gibi üretim planlamasını en iyi şekilde yapıp ve fiili olarak da bunları uygulamaya geçirerek üretimlerimizi çok daha iyi noktaya taşımış olacağız."

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tarım ve Orman Bakanlığının yöneticileri ve tarım sektörünün paydaşları katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi
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