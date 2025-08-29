Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan Yeni Hibe Duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldı.

TKDK'den yapılan açıklaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD III Programı'nın 9. başvuru çağrı ilanı yayımlandı.

"M1 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" doğrultusunda kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60 ila yüzde 75 oranında hibe sağlanacak.

Bu yılın mart ayında açıklanan çağrı takvimi doğrultusundaki ilanın destek bütçesi 43 milyon avro oldu.

Program için 81 ilden başvuru alınacak. Başvurular, 15 Eylül saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlanacak. Son başvuru tarihi ise 14 Kasım saat 18.00 olarak belirlendi.

Programla bugüne kadar 96,2 milyar liralık hibe verildi

2011 yılından bu yana yürütülen IPARD Programı ile bugüne kadar 26 bin 386 projeye toplam 96,2 milyar lira hibe sağlandı. Böylelikle 204,6 milyar lira yatırım ülke ekonomisine kazandırılırken, 105 bin 760 kişiye iş imkanı oluşturuldu.