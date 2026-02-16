Haberler

TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları ocakta arttı

TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları ocakta arttı
Güncelleme:
TÜİK, ocak ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık yüzde 43,58, aylık yüzde 8,46 arttığını bildirdi. Tarım ve avcılık ürünlerinde ise yüzde 8,42 artış görülürken, yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerdeki artış yüzde 109,71'i buldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık yüzde 43,58, aylık yüzde 8,46 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,18 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,42 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,36 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 4,08 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde 12,14 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,02 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 109,71 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 30,43 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

500

