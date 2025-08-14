Tarım Üretici Fiyatlarında Haziranda Düşüş

Tarım Üretici Fiyatlarında Haziranda Düşüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tarım üretici fiyatlarının yüzde 5,66 azaldığını açıkladı. Temmuz 2025 dönemine ait verilere göre, yıllık bazda ise tarım ürünleri fiyatları önemli artışlar göstermeye devam ediyor.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık tarım üretici fiyatlarının haziran ayında yüzde 5,66 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin tarım üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,66 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,92 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,09 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,14 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,36 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,90 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,46 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 224,14 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,64 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Rakamlar değişti

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Rakamlar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu

Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım

Tatilde başına gelmeyen kalmadı! Yok artık diyeceğiniz kaza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.