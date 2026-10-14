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Tarım-ÜFE Eylül'de aylık yüzde 1,99 azaldı, yıllık artış yüzde 12,93 oldu

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TÜİK'in Eylül ayı Tarım-ÜFE verilerine göre endeks aylık yüzde 1,99 azaldı, yıllık yüzde 12,93 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 30,64 oldu; aylık en yüksek düşüş yüzde 14,69 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde gerçekleşti.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 12,93 arttı, aylık yüzde 1,99 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,99 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,75 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,93 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,37 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,00 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,07 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 14,69 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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