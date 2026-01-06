Haberler

Bakan Yumaklı, tarım sigortalarında yeni döneme girildiğini bildirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARSİM kapsamında teminat altına alınacak ürünlerin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Yeni düzenlemelerle, meyve, sebze ve hububat gibi ürünlerde don riski ve verim sigortası genişletiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından teminat altına alınacak ürünlerin kapsamının genişletildiğini bildirerek, "Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla, daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarım sigortalarında yeni dönemin başladığını bildirdi.

Kararda yer alan yeni unsurlara dikkati çeken Yumaklı, "Meyve ve sebzelerde don riskine karşı kapsamı genişletiyoruz. Hububat ve bakliyatta Köy Bazlı Verim Sigortası'nı sertifikalı tohumlukları da kapsayacak şekilde güçlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı, parsel bazlı pilot uygulamayı Tekirdağ'da başlatacaklarını aktardı.

Don teminatı ve Temel Sigorta Paketi için devlet prim desteğini yüzde 70'e çıkardıklarını belirten Yumaklı, "Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla, daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, yeni düzenlemeyle, altıntop, limon, mandalina ve portakalda güneş yanıklığı zararı riski teminat kapsamına alındı. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede kış donu, teminat başlangıç dönemi gözetilmeden kapsama dahil edildi. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede kış donu zararı prim desteği de yüzde 70 olarak uygulanacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Komşuda tuhaf işler oluyor! Musk'ın sözünü slogan olarak haykırdılar

Komşuda tehlikeli oyun! Kalabalığın attığı slogan ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon