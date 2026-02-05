Haberler

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden TARSİM'e ziyaret

Güncelleme:
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla, TARSİM yönetimini ziyaret ederek tarım sigortaları ve yenilikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla ve beraberindeki heyet, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yönetimini ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, kurumun İstanbul'daki genel müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve uygulamaları ile 2026'ya ilişkin yenilikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Engürülü, Türkiye'de tarım sigortalarının yaygınlaştırılması ve daha çok üreticiye ulaşılmasının önemine dikkati çekti.

Ziyaret kapsamında, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortaları branşına ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde de bulunuldu.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
500

