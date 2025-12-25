TAMPF'tan "zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına" yönelik açıklama Açıklaması

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağını ve ekonomik faaliyetleri daraltacağını bildirdi.

TAMPF'tan yapılan açıklamada, bugün çeşitli basın ve yayın organlarında, esnafın ve perakendecinin pazar günü kapalı olması yönünde bir anlaşmaya varıldığına dair haberlerin yer aldığı belirtilerek, söz konusu haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye genelinde organize perakendenin gıda ve gıda dışı alanlarda çatı kuruluşu olan ve yedi dernekten oluşan TAMPF olarak, zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararlarının ya da görüş birliğinin bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam aksine, sektörümüze ilişkin mevcut tüm teknik ve ekonomik veriler, haftanın bir günü zorunlu bir kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu uygulamanın tedarik zincirinde kırılmalara yol açması, özellikle gıda tarafında sürekliliğin aksaması, zayiatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesine neden olacaktır."

Açıklamada, bu durumun, üretimden lojistiğe kadar uzanan tüm değer zincirini olumsuz etkileyeceği vurgulanarak, "Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağı çok açıktır. Bu çerçevede, pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığı ve görüşümüzün tam aksi yönde olduğunu belirtmek isteriz." denildi.