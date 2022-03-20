Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sonrası ülkeden kaçan ekonomi bakanının ABD'de Uber şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı - Haberler

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Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sonrası ülkeden kaçan ekonomi bakanının ABD'de Uber şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı

Haberler.com - Bilsay Özer - Ekonomi
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ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin haberine göre, geçen yıl Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan kaçan ve ülkenin son ekonomi bakanı olarak kayıtlara geçen Halid Payenda'nın ABD'nin başkentinde Uber şoförlüğü yaptığını ortaya çıkardı.

2021 yılında Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan'ın son ekonomi bakanı olan Halid Payenda Washington DC'de ortaya çıktı. Payenda'nın burada Uber şoförlüğü yaptığı tespit edildi.

6 MİLYAR DOLARLIK BİR EKONOMİYİ YÖNETİYORDU ŞU AN 95 DOLAR İÇİN ÇALIŞIYOR

Ülkenin son ekonomi bakanı olarak 7 ay önce 6 milyar dolarlık bir bütçeyi yöneten Payenda'nın izine ulaşan Washington Post, eski ekonomi bakanının direksiyon başındaki fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda Payenda'nın sıradan bir otomobili kullandığına dikkat çekildi. Öte yandan Payenda'nın günlük 95 dolar kazandığı bilgisi verildi.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sonrası ülkeden kaçan ekonomi bakanının ABD'de Uber şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı

"YAŞANANLARIN SEBEBİ AFGAN HALKIDIR"

Eşi ve çocuklarıyla ABD'de yaşamaya başlayan 40 yaşındaki Payenda, Washington Post'a verdiği demeçte, Afgan halkını suçladı. Payenda, "Yaşananların sorumlusu Afganlardır. Biz kolektif olarak reform yapma ve ciddi olma isteği gösteremedik" derken ABD'nin de Taliban'a ülkeyi teslim ettiğini söyledi. Payenda ayrıca kendisini de suçladığını dile getirdi.

Haberler.com / Bilsay Özer - Ekonomi

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