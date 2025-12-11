Take Off İstanbul 2025 uluslararası girişimcilerin buluşma noktası oldu

Dünyanın farklı ülkelerinden girişimciler, İstanbul'da düzenlenen Take Off İstanbul 2025'te teknoloji odaklı projelerini tanıtmak üzere bir araya geldi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Türkiye'nin teknoloji ve girişim ekosisteminin uluslararası ölçekte büyüyen etkisi, bu yıl İstanbul'da düzenlenen Take Off Summit'te bir kez daha ortaya çıktı. Havacılık teknolojilerinden yapay zekaya, insan kaynakları danışmanlığından web tabanlı yeniliklere kadar geniş bir yelpazede çalışan girişimciler, projelerini küresel yatırımcılarla buluşturdu.

Avusturya, Endonezya ve İngiltere'den gelen 3 girişimci, deneyimlerini anlattı.

Uçak kabinindeki verimsizliğe çözüm

Take Off'ta ilgi çeken girişimcilerden biri Avusturya'nın Viyana kentinden gelen AEROMOND FlexCo kurucusu Sebastian Pruckmair oldu. Kendini, "Aslen havacılık sektöründen geliyorum ve burada Aeromond adında bir havacılık mobilite girişimi yürütüyoruz." sözleriyle tanıtan Pruckmair, farklı hava yolu şirketlerinin yolcuya sunduğu hizmetlerdeki karmaşanın büyük bir verimsizlik yarattığını belirtti.

Pruckmair, kurdukları sistemin amacını şöyle açıkladı:

"Uçak kabini içinde kaybedilen bir potansiyelimiz var. Yani teoride bir şey satın alabilecek insanlar var ama biz onlara uygun şekilde ulaşamıyoruz. Biz bir katman daha üste çıkıyoruz ve hava yolu bağımsız bir mobil uygulama oluşturuyoruz. Sistemimizde yolcunun tek bir kullanıcı hesabı ve tek bir ödeme yöntemi oluyor. Dil engeli yok, otomatik ödeme, otomatik koltuk konumu tanıma var. Gerçekten kesintisiz bir seyahat deneyimi sunuyor."

Yapay zekanın girişimlerine katkı sunduğunu belirten Pruckmair, "Eskiden verileri analiz etmek için yüzlerce istatistik çalıştırıyorduk. Tüm bunlar artık yapay zeka tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor." dedi.

Take Off'ta ulusal hava yolu şirketleriyle verimli görüşmeler yaptığını söyleyen Pruckmair, "Gerçekten zirve başarılı geçiyor. Burada bazı ulusal hava yollarıyla görüştüm ve gerçekten ilgililer." ifadesini kullandı.

Türkiye'de lise okurken şirket kurdu

Zirvenin dikkati çeken girişimcilerinden biri de 18 yaşındaki Muhammed Ayyash Nahdi oldu. Türkiye'de lise öğrencisi olan Nahdi, yapay zeka ve Web3 tabanlı bir pazar yeri kurduğunu belirterek girişimini şu sözlerle anlattı:

"Zarfix AI'ın kurucusuyum. Biz bir pazar yeriyiz, ancak sisteme yapay zeka ve Web3 entegre ettik. Endonezya'da çok sayıda küçük ve orta ölçekli girişimci var fakat teknolojiye sahip değiller. Bu tür teknolojilere erişimleri yok. Biz temelde bunu kolaylaştırıyoruz, bu tür teknolojiye erişmelerine yardımcı oluyoruz."

Türkiye'de okumanın kendisine sunduğu imkanlara değinen Nahdi, "Burada okumak için Türkiye hükümetinden burs aldım ve yaptığım işlerle onlara bu iyiliği geri vermeye çalışıyorum." dedi.

Geçtiğimiz yıl Teknofest'e katıldığını ve ekibiyle sağlık alanında yapay zeka geliştirdiklerini belirten genç girişimci, "Geçen sene Teknofest'teki projemizle röntgen görüntülerini yapay zekaya yükledik ve yüzde 94 doğrulukla kanser sonuçları elde ettik." ifadesini kullandı.

Zarfix AI'ın şu anda beta aşamasında olduğunu dile getiren Nahdi, "6 ay önce sistemi geliştirmeye başladık, beta testindeyiz ve fon arıyoruz. Take Off İstanbul'da çok fazla işbirliği fırsatı buldum ve daha da bulacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin büyüyen girişimcilik ekosistemi bizi heyecanlandırıyor"

Zirvede girişimcilik hikayesini paylaşan İrem Nur Çevik, Take Off'ta misafir olarak bulunan uluslararası girişimcilerden biri olduğunu ve Londra merkezli bir insan kaynakları (İK) danışmanlık şirketi bulunduğunu söyledi.

10 yıldır İK sektöründe olduğunu, Chip Chap Limited adlı şirketle hem işe alım hem de kariyer danışmanlığı alanında faaliyet gösterdiklerini anlatan Çevik, "İK ve İK teknolojileri üzerine çalışmalarımız var. Start-up'lara ve KOBİ'lere dışarıdan İK hizmeti veriyoruz." dedi.

Girişimcilik yolculuğuna ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevik, şunları kaydetti:

"Bir start-up'ta, 9 dijital ürünün bulunduğu bir yapıda çalıştım. Girişimcilik hikayesi o zaman kanıma girdi. Türkiye'nin büyüyen girişimcilik ekosistemi bizi heyecanlandırıyor. Bugün Take Off'ta çok heyecanlı bir gün geçiriyoruz. Networking imkanları çok geniş. Güzel paneller, seminerler dinliyoruz. Türkiye'deki ekosistemin büyüdüğünü görüyor olmak beni Londra merkezli bir şirketten heyecanlandırıyor. Heyecanlı, dinamik ve girişimcilik ruhuna yakışır bir atmosfer var burada."