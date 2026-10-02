Tahran'da 9. Mimari ve İç Dekorasyon Fuarı'na 70'den fazla firma katıldı

TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'da yerli ve yabancı 70'den fazla firmanın katıldığı 9. Mimari ve İç Dekorasyon Fuarı düzenlendi.

Tahran'ın simge mimari yapılarından olan Milad Kulesi'nin yanındaki alanda yerli ve yabancı 70'den fazla firmanın katıldığı fuara yoğun ilgi gösterildi.

Fuarda modern anlayış ile tasarlanmış mimari ve iç dekorasyon ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarın İcra Müdürü Milad Nasıri Sadeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mimari ile uygulama alanlarının birlikte yer aldığı fuarın yüksek standartlar niteliğindeki ürünlere ev sahipliği yaptığını ve yine fuarda bulunan her firmanın kendi sektörünün önde gelen şirketlerinden olduğunu söyledi.

Savaş koşulları nedeniyle şirketlerin fuara katılması noktasında bazı eksiklikler yaşadıklarını ancak buna rağmen 70'den fazla firmanın fuara katıldığını hatırlatan Sadeti, "Katılımcıların birçoğu dünyanın önde gelen şirketlerinin temsilcileri ve farklı ülkelerdeki büyük markaların İran'daki temsilciliklerini yürütüyorlar. İran ve Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimiz de bulunuyor. Burada, Türkiye'de hem fabrikası hem şirketi bulunan ve aynı zamanda İran markası olan firmalar da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Sadeti, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilere vurgu yaparak, "Bu tip organizasyonları Türkiye'de de düzenlemekten memnuniyet duyarız. İki ülke arasında çok fazla ortak nokta var. Türkiye ile ortak işbirliği gerçekleştirebilmemiz için sahip olduğumuz büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"İran ile Türkiye arasında ticari bağlantı her zaman mevcut oldu"

Fuarda yer alan ve Türkiye'de de şubesi bulunan Panotech isimli firmanın müdürü Ali Resulzade, fuarı düzenlemelerindeki amacın, üreticiler, tasarımcılar ve müteahhitleri bir araya getirerek hep birlikte ortak çalışmalar yapabilmek ve yapı sektörünün gelişmesine katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

Resulzade ayrıca ülkesinin Türkiye ile uzun yıllardır ticaret yaptığına vurgu yaparak, "Özellikle selüloz sektöründe de iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça güçlü. Şu anda Türkiye ile MDF hammaddesi, ham MDF, dekor kağıtları, tasarım ve farklı alanlardaki ürünlerin tedariki konusunda hem ithalat hem de ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ticari ve ekonomik bağlantı İran ile Türkiye arasında her zaman mevcut oldu." dedi.

Kaynak: AA