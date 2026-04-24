CANiK, Güney Afrika'da HuntEx 2026 Fuarında Yeni Ürünlerini Tanıtacak

SAMSUN Yurt Savunma Grup çatısı altında faaliyet gösteren CANiK, Güney Afrika'daki büyümelerini sürdürürken, 25-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan avcılık ve atıcılık HuntEx 2026 fuarında yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu.

CANiK, HuntEx 2026 kapsamında yeni modeli PRIME RADIAN'ın bölge lansmanını gerçekleştirecek. Daha önce satışa sunulan METE MC9 PRIME'ın yakaladığı ivmenin ardından PRIME RADIAN'ın da lansman öncesinde yoğun talep gördüğü kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Güney Afrika'da son 3 yılda 20 katlık rekor büyüme yakalayan ve pazar liderliğine yürüyen CANiK, bir kez daha ortaya koyacağı teknolojik üstünlükle iddiasını tescilleyecek.

"Bilinçli kullanıcı kitlesi ve yüksek teknik beklentileriyle bilinen Güney Afrika, CANiK için ABD dışındaki en hızlı büyüyen pazar konumunda bulunuyor. CANiK, uyguladığı bütüncül strateji sayesinde kısa sürede bölgede en çok tercih edilen ilk iki markadan biri olmayı başardı.

"CANiK'in Güney Afrika'da yakaladığı başarının arkasında ürünü sadece bir donanım olarak değil, bir yaşam tarzı ve hizmet paketi olarak sunması yatıyor. CANiK Academy aracılığıyla bugüne kadar 300'den fazla kullanıcıya profesyonel eğitim verildi. Satış sonrası hizmetler, sahada aktif ve hızlı çözüm üretecek şekilde yeniden yapılandırıldı. CANiK Güney Afrika Atış Takımı ve IPSC Dünya Şampiyonası'ndaki başarılar, markanın performansını en zorlu parkurlarda kanıtladı ve prestijini artırdı. Bu bütüncül yaklaşım, kullanıcı sadakati ve marka güveni ile birleşerek kısa sürede önemli bir pazar payı elde edilmesini sağladı."

SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güney Afrika, bilinçli kullanıcı kitlesi ve yüksek beklentileri ile oldukça özel bir pazar. Biz bu pazara yalnızca ürün sunmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim, satış sonrası hizmet ve kullanıcı deneyimi ile bütüncül bir değer önerisi getiriyoruz. Son 3 yılda elde ettiğimiz 20 kat büyüme de bu yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu açıkça göstermektedir. Bu yıla damgasını vuran PRIME RADIAN modelimiz ile pazardaki güçlü konumumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Güney Afrika'nın avcılık, spor atıcılığı ve açık hava yaşam tarzı için önde gelen tüketici fuarı olan HuntEx 2026, bu hedef yolunda bize önemli fırsatlar sunuyor. Fuara sağlayacağımız güçlü katılımla bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi ve yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı