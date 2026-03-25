Suzuki Motor, Hindistan'da yeni fabrika açacak

Japonya merkezli Suzuki Motor, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 101,9 milyar rupi (1 milyar dolar) değerinde yeni bir araç üretim fabrikası açacağını duyurdu. Fabrikanın yıllık 250 bin araç üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Açıklamada, 101,9 milyar rupi (1 milyar dolar) değerindeki yeni yatırımla "artan otomobil talebinin karşılanmasının ve ihracat üssü kurulmasının" hedeflendiği aktarıldı.

Fabrikanın, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinin Sanand bölgesinde kurulacağı ve yıllık 250 bin araç üretim kapasitesiyle 2029 yılına kadar faaliyete geçeceği kaydedildi.

Yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu Güney Asya ülkesi Hindistan, dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olarak biliniyor.

