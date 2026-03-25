Suzuki Motor, Hindistan'da yeni fabrika açacak

Japonya merkezli Suzuki Motor şirketinin, Hindistan'da 101,9 milyar rupi (1 milyar dolar) yatırımla araç üretim fabrikası açacağı bildirildi.

Suzuki Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin, Hindistan'da yeni bir fabrika inşa edeceği belirtildi.

Açıklamada, 101,9 milyar rupi (1 milyar dolar) değerindeki yeni yatırımla "artan otomobil talebinin karşılanmasının ve ihracat üssü kurulmasının" hedeflendiği aktarıldı.

Fabrikanın, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinin Sanand bölgesinde kurulacağı ve yıllık 250 bin araç üretim kapasitesiyle 2029 yılına kadar faaliyete geçeceği kaydedildi.

Yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu Güney Asya ülkesi Hindistan, dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olarak biliniyor.