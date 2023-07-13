Kilis merkeze bağlı Demirciler Köyü'ne gölet yapılmasının ardından köy arazileri suya kavuştu. Köyde çiftçilik yapan vatandaşlar suyun gelmesiyle tarım alanlarında üretimi arttırdı. Bu durum arazi fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Köyde yaşayan vatandaşlar daha önce ormancılıkla uğraşırken şimdi tarım sayesinde geçimlerini sağlıyorlar. Suyun gelmesiyle köyde tersine göç başladı ve çiftçilik faaliyetleri arttı.

Suya kavuşan köyde araziler değerlendi, geri dönüşler başladı

KİLİS - Kilis merkeze bağlı Demirciler Köyü'ne gölet yapılmasının ardından köy arazileri suya kavuştu. Susuzluktan dolayı göç etmek zorunda kalan köy halkı ise suyun gelmesinin ardından köye tekrar yerleşmeye başladı.

Kilis merkeze bağlı Demirciler Köyü'ne gölet yapılmasının ardından köy arazileri tekrar suya kavuştu. Köyde çiftçilik yapan vatandaşlar suyun gelmesiyle birlikte tarım alanlarında çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı. Bu sayede arazi fiyatları da suyun gelmesinin ardından yükseldi. Köyde, biber domates, salatalık, gibi su ihtiyacı fazla olan tarım ürünlerinin üretimi arttı. Çiftçiler bu sayede tarım ürünlerinden gelir elde ederken arazi fiyatları da değerlenmiş oldu.

Atık bir haldeki köyün tarlalarını sulamadan sonra çehresinin değiştiğini dile getiren Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Köyde yaşayan vatandaşlar daha önceden ormancılık işleriyle uğraşarak ve geçimlerini ormandan ağaç keserek devlete katkı sunuyorlardı. Şuanda sulamayla bölgenin çehresi değişti. 2019 yılında bölgede yapılan Demirciler Sulama Gölet'i 2019 da sulamaya geçti ve 700 dekar alan sulanmaya başladı. Bu köyde vatandaşlar daha önce dışarıya giderken şimdi ise tersine göç başladı. Okuyan öğrenciler üretime katkıda bulunmak için üretim yapıyor. Türkiye'de ikinci olan biberde harıl, harıl çalışmalar başladı. Daha önce burası atıl durumdaydı, şuanda atıl durumda olan yerlerin sulamayla birlikte çehresi değişti. En lüks evler bu köyde, bu da su ve çiftçiliğin sayesinde" dedi.

"Devletimiz sağolsun, suyumuz geldi her şey güzelleşti"

Suyun gelmesiyle ülkeye ve köye katkı sağlandığını dile getiren Halife Şaor, "2019 yılında gölet tamamlandı. 2020 yılında kooperatifi kurmuş olduk. Köyümüzde suyun gelmesiyle her şey değişti ve çok güzel oldu. Devletimize de milletimize de teşekkür ederim. Suyun gelmesiyle biz çok mutlu olduk. Emeği geçen herkesin eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Köye Gölet'in yapılmasının ardından tarladan çıkmak istemediklerinin altını çizen Demirciler köyünün ilk muhtarı Ali Rıza Şaor ise, "Köyümüz önce mezraydı. Şimdi ise köy oldu. 1990'da ilk muhtarı bendim. Bu tarlalardan ektiğimizi alamıyorduk. Buğday olmuyordu ve su yoktu. Şimdi ise gerek gölet sayesinde yere sondaj vurduk ve eskiye göre her şey değişti. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Çiftçilik ile 4 çocuğunu okuttuğunu aktaran çiftçi Ali Demir de, "Köyde daha önce geçim kaynağımız ve hayat şartlarımız çok zordu. Tarım yoktu. Devletimiz sağ olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilik ve hayvancılık sayesinde 4 çocuğumu okuttum ve memur yaptım. Gözlerim arkada kalmadı. Devletime ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi borç bilirim" diye konuştu.