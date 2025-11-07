Haberler

Suudi Turizm Kurumu 'Saudi Land' İle Yatırım Fırsatlarını Tanıttı

Suudi Turizm Kurumu 'Saudi Land' İle Yatırım Fırsatlarını Tanıttı
Suudi Turizm Kurumu, World Travel Market 2025'te 'Saudi Land'ı açarak, Suudi Arabistan'daki turizm ve yatırım fırsatlarını tanıttı. Etkinlik, Suudi Arabistan'ın ikonik turistik yerleri ile küresel etkinlikleri vurguladı.

Suudi Turizm Kurumu (STA) 'Saudi Land'ı açtı. Kurum, World Travel Market (WTM) 2025'in açılış gününde Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatları ve turizm sektörü gibi başlıklara odaklandı.

Suudi Arabistan turizm sektörü, önemli bir küresel etkinlik ve eğlence takvimi sunacak. Suudi Arabistan'ın; Kızıldeniz, El-Ula antik şehri, Riyad ve Cidde gibi bölgeleri, ikonik turistik yerler olarak öne çıkıyor. Suudi Turizm Kurumu (STA) ve 71 ortağı, turizm sektörünün ölçeğini ve iddiasını ortaya koyan 'Saudi Land'ı açarken, Suudi Arabistan, World Travel Market (WTM) 2025'in açılış gününde önemli bir izlenim bıraktı.

"Saudi Land"de ziyaretçiler, Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, İtalya ve İspanya Süper Kupaları ve WWE Royal Rumble gibi dünya çapında etkinliklerden oluşan ve Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı sürükleyici bir kampanya ile hayata geçirilen Suudi Arabistan'ın Muhteşem Takvimi'ni deneyimledi.

Ayrıca AlUla'nın antik ihtişamı ve Kızıldeniz'den Cidde'nin kültürel canlılığına ve Riyad'ın modern enerjisine kadar Suudi Arabistan'ın ikonik turistik yerlerinin yanı sıra Shura Adası'ndaki lüks açılışlar ve Six Flags Qiddiya City'nin lansmanı gibi yeni deneyimler de ön plana çıkarılarak Suudi Arabistan'ın inovasyon ve birinci sınıf konukseverlik konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Suudi Arabistan, turizm ekosistemindeki ortaklarıyla birlikte ticaret ve yatırım için yeni fırsatlar oluşturmayı hedeflerken, küresel seyahat endüstrisi için tercih edilen bir ziyaret noktası olma konumunu güçlendiriyor.

STA Ortaklıklar ve Düzenleyici İşler Direktörü Abdullah Alhagbani şunları söyledi: "Olağanüstü büyüme yolculuğumuza devam ederken dünyanın dört bir yanından değerli ortaklarımızı ve misafirlerimizi "Saudi Land"ı deneyimlemeleri için ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu yıl WTM'de 71 ortağımızla birlikte işbirliklerini derinleştirmek, yeni ortaklık fırsatlarını ortaya çıkarmak ve turizm başarısının bir sonraki aşamasına birlikte yön vermek için sektör liderleriyle yaklaşık 500 toplantı planladık. Geçen yıl etkinlik takvimimizde 1.000'in üzerinde fikstür yer aldı ve bu yıl Muhteşem Takvimimizle bu ivmeyi daha da ileriye taşıyacağız. Riyad ve Cidde'den AlUla ve Kızıldeniz'e uzanan ikonik turistik yerlerimizi ortaklık, yenilikçilik ve ortak büyüme için benzersiz fırsatlar sunuyor. Altyapıya yapılan cesur yatırımlar ve genişletilen hava bağlantısı sayesinde Suudi Arabistan, hem ziyaretçiler hem de iş ortakları için gerçek anlamda yıl boyu süren bir ziyaret noktaları oluşturuyor. Ortaklar için Suudi Arabistan, dünyanın en hızlı büyüyen turistik yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Küresel seyahat ticaretini Suudi Arabistan'ın sunduğu benzersiz fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz."

Yapılan açıklamaya göre; WTM 2025, Suudi Arabistan ve turizm ortaklarının yeni ilişkiler kurması, stratejik işbirliklerini ilerletmesi ve ülkenin gelişen turizm manzarasında mevcut olan olağanüstü fırsatları vurgulaması için önemli bir sahne oluşturdu ve dünya çapında gezginler, yatırımcılar ve sektör ortakları için tercih edilen bir turistik yer olarak öne çıktı. - İSTANBUL

500
