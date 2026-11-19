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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek önemli mutabakatlara imza atıldığı belirtilerek, "Bu düzenlemelerle hava yolu işletmelerine daha fazla esneklik sağlıyor, iki ülkeyle hava ulaşımı bağlantılarımızı ve seyahat seçeneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek önemli mutabakatlara imza atıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Montreal'de düzenlenen ICAO 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında ülkemiz adına Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Kemal Yüksek, Suudi Arabistan adına GACA Başkanı Sayın Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, Singapur adına ise CAAS Genel Müdürü Sayın Han Kok Juan mutabakat zaptlarını imzaladı.

Suudi Arabistan ile haftalık tarifeli kargo seferi hakkını 14'ten 21'e çıkarırken, Singapur ile tarifeli yolcu seferi haklarını artırdık. Bu düzenlemelerle hava yolu işletmelerine daha fazla esneklik sağlıyor, iki ülkeyle hava ulaşımı bağlantılarımızı ve seyahat seçeneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA