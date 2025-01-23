Suudi Arabistan'da Robot Destekli Yapay Kalp Pompası İmplantasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Suudi Arabistan'daki King Faisal Uzman Hastanesi ve Araştırma Merkezi (KFSHRC), robot destekli teknoloji kullanarak yapay kalp pompası implantasyonunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ameliyatın ileri derece kalp yetmezliği ile böbrek ve akciğer komplikasyonları bulunan 35 yaşındaki hastaya uygulandığı belirtildi. Operasyonda, ABD merkezli sağlık teknolojisi şirketi Abbott tarafından geliştirilen HeartMate 3 yapay kalp pompası kullanıldı.

İleri kalp yetmezliği yaşayan hastalara destek sağlamak amacıyla tasarlanan HeartMate 3 cihazı, robotik yardımla cerrahi travmayı azaltarak iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Ameliyat, KFSHRC Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı ve Robotik Minimal İnvaziv Cerrahi Programı Direktörü Dr. Feras Khaliel öncülüğünde gerçekleştirildi. Operasyon sonrası yalnızca 4 gün yoğun bakımda kalan hastanın, 10 gün içinde taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.

"Sağlık hizmetlerinde dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KFSHRC Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bjorn Zoega, söz konusu operasyonun sağlık hizmetlerinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Zoega, "Bu başarı, cesur yenilikleri titiz güvenlik önlemleriyle birleştirme yeteneğimizi ortaya koyuyor ve Suudi Arabistan'ın küresel sağlık yeniliklerindeki liderliğini daha da pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Khaliel ise robotik teknolojinin sunduğu hassasiyet ve güvenlik avantajlarına dikkati çekerek, "Robotik teknolojinin gelişmiş yetenekleri sayesinde hastalar, enfeksiyon, kanama veya diğer komplikasyonlar yaşamadan minimum yara iziyle tedavi edilebiliyor." bilgisini paylaştı.