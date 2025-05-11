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Süt Üretiminde Rekor Beklentisi: 2025'te 23 Milyon Ton Geçebilir

Süt Üretiminde Rekor Beklentisi: 2025'te 23 Milyon Ton Geçebilir
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Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can, bu yıl çiğ süt üretiminin 23 milyon tonu geçmesini beklediklerini belirtti. Geçen yıla göre sanayiye giren süt miktarında yüzde 10'luk artış yaşanırken, sektörün ihracat hedefi bu yıl 700 milyon dolara ulaştırılmak isteniyor.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Hamit Can, bu yıl çiğ süt üretiminin 23 milyon tonu geçmesini beklediklerini belirterek, "Bu artışlar, sektörün iyi gittiğini ve aynı zamanda üretim miktarı anlamında bir sıkıntımızın olmadığını gösteriyor." dedi.

Can, AA muhabirine, geçen yıla göre sanayiye giren süt miktarında yüzde 10'luk artış olduğunu söyledi.

Bu gelişmeye bağlı olarak tüketimin de artmasını beklediklerini vurgulayan Can, yılın ilk üç ayında tüketimin düşündükleri kadar gerçekleşmese de sonrası için umutlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Can, geçen yıl 2023'e göre çiğ süt üretiminde de 1 milyon tonluk artış olduğuna dikkati çekerek, süt arzının 22 milyon 500 bin tona kadar çıktığını ve bunun da sektörün açığını kapattığını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca sektöre her türlü desteğin sağladığını ifade eden Can, Bakanlığın belirlediği havzalarda çiğ süt üretiminin daha profesyonelce yapılmaya başlandığını dile getirdi. Can, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de olumlu gelişmelerin olmasını beklediklerini kaydetti.

Can, göstergelerin süt üretim miktarının artmaya devam edeceğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2025 yılında çiğ süt üretimi, 23 milyon tonu geçecek gibi gözüküyor. Üretimde yaşanan artış, sektörün iyi gittiğini ve aynı zamanda üretim miktarı anlamında bir sıkıntımızın olmadığını gösteriyor. Biz zaten üreticinin sıkıntıya girdiğini hissettiğimizde tavsiye kararlarımızı açıklıyoruz, sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz."

Sektörün ihracat hedefi bu yıl 700 milyon dolar

İhracatın sektörün eksik kaldığı bir unsur olduğuna dikkati çeken Can, şunları kaydetti:

"İhracatta dünya pazarına dönük olabilecek çok çeşitli ürünlerimiz var. Bu konuda öncelikle coğrafi işaretli ürünlerimizi öne çıkartabilmemiz lazım. Özel ürünlerimiz çok, Avrupa firmaları belli ürünlerde dünyayı domine etmeye çalışıyorlar. Bizim kadar çiğ süt üretmeyen bir ülke, 4-5 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bizim geçen seneki ihracatımız 500 milyon dolar bile değildi. Bu sene daha umutluyuz. Firmalarımız çok çaba sarf ediyorlar. İhracatımızı bu sene 700 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz."

Can, Antalya'da 20-23 Kasım'da Ulusal Süt Zirvesi'nin düzenleneceği bilgisini vererek, etkinlikte sektörün sorunlarının ele alınacağını ve bütün paydaşların orada bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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