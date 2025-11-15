Haberler

Süt Sektörü, Yerel Güç ve Küresel Vizyon İçin Antalya'da Toplanıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süt Sektörü, Yerel Güç ve Küresel Vizyon İçin Antalya'da Toplanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi, 20-23 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın katılması beklenen zirvede, "Yerel Güç, Küresel Vizyon" temasıyla sektörün geleceği, üretim teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak. Sektörün yıl sonu ihracat hedefi 550 milyon doları aşmak.

  • Ulusal Süt Konseyi, 20-23 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya Susesi Luxury Resort'ta Ulusal Süt Zirvesi düzenleyecek.
  • 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde süt ürünleri ihracatı yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı ve yıl sonu hedefi 550 milyon doları aşmak.
  • Zirvede süt değer zinciri, regülasyonlar, dijital dönüşüm ve ihracat gibi konular ele alınacak.

Ulusal Süt Konseyi (USK), süt sektörünün tüm paydaşlarını 20-23 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya Susesi Luxury Resort'ta düzenlenecek Ulusal Süt Zirvesi'nde bir araya getirecek. "Yerel Güç, Küresel Vizyon" temasıyla gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşmalarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın yapması bekleniyor.

Sektörün geleceği masaya yatırılacak

Üç gün sürecek zirvede, süt üreticilerinden sanayicilere, yem ve perakende sektöründen kamu temsilcileri ve tedarikçilere kadar sektörün tüm bileşenleri buluşacak. Etkinlikte, Türkiye süt endüstrisinin geleceğine yön verecek konular, geniş bir perspektifle değerlendirilecek.

Program kapsamında alanında uzman akademisyenler, kamu temsilcileri ve sektörün öncü markalarının yöneticileri; süt değer zinciri, regülasyonlar, kalite süreçleri, markalaşma ve küresel rekabet gibi başlıkları ele alacak. Ayrıca dijital dönüşüm, verimlilik, çevreye duyarlı üretim, hayvan refahı, iklim değişikliğinin etkileri ve yeni nesil beslenme trendleri de zirvenin gündeminde yer alacak.

İhracat hedefi 550 milyon doları aşıyor

Sektörün ihracat performansı da zirvenin önemli başlıklarından biri olacak. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde süt ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı. Yıl sonu itibarıyla toplam ihracatın 550 milyon doları aşması hedefleniyor.

"Bölgesel merkez olma hedefine ivme kazandıracak"

USK Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can, zirvenin bilgi paylaşımı, yeni iş birlikleri ve uluslararası bağlantılarla Türkiye'yi süt ürünleri ihracatında bölgesel bir merkez haline getirme hedefine önemli bir katkı sunacağını belirtti.

Can, "Süt, ülkemizin tarımsal üretim gücünün ve kırsal kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biridir. Bu zirveyi yalnızca bir buluşma noktası olarak değil, aynı zamanda sektörümüzün geleceğini şekillendirecek bir vizyon platformu olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak fikirlerin, Türkiye'yi süt ve süt ürünleri ihracatında bölgesel bir merkez haline getirme hedefimize güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayşe Şar
Haberler.com / Ekonomi
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.