Süt Sektörü, Yerel Güç ve Küresel Vizyon İçin Antalya'da Toplanıyor

Ulusal Süt Konseyi (USK), süt sektörünün tüm paydaşlarını 20-23 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya Susesi Luxury Resort'ta düzenlenecek Ulusal Süt Zirvesi'nde bir araya getirecek. "Yerel Güç, Küresel Vizyon" temasıyla gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşmalarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın yapması bekleniyor.

Sektörün geleceği masaya yatırılacak

Üç gün sürecek zirvede, süt üreticilerinden sanayicilere, yem ve perakende sektöründen kamu temsilcileri ve tedarikçilere kadar sektörün tüm bileşenleri buluşacak. Etkinlikte, Türkiye süt endüstrisinin geleceğine yön verecek konular, geniş bir perspektifle değerlendirilecek.

Program kapsamında alanında uzman akademisyenler, kamu temsilcileri ve sektörün öncü markalarının yöneticileri; süt değer zinciri, regülasyonlar, kalite süreçleri, markalaşma ve küresel rekabet gibi başlıkları ele alacak. Ayrıca dijital dönüşüm, verimlilik, çevreye duyarlı üretim, hayvan refahı, iklim değişikliğinin etkileri ve yeni nesil beslenme trendleri de zirvenin gündeminde yer alacak.

İhracat hedefi 550 milyon doları aşıyor

Sektörün ihracat performansı da zirvenin önemli başlıklarından biri olacak. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde süt ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı. Yıl sonu itibarıyla toplam ihracatın 550 milyon doları aşması hedefleniyor.

"Bölgesel merkez olma hedefine ivme kazandıracak"

USK Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can, zirvenin bilgi paylaşımı, yeni iş birlikleri ve uluslararası bağlantılarla Türkiye'yi süt ürünleri ihracatında bölgesel bir merkez haline getirme hedefine önemli bir katkı sunacağını belirtti.

Can, "Süt, ülkemizin tarımsal üretim gücünün ve kırsal kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biridir. Bu zirveyi yalnızca bir buluşma noktası olarak değil, aynı zamanda sektörümüzün geleceğini şekillendirecek bir vizyon platformu olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak fikirlerin, Türkiye'yi süt ve süt ürünleri ihracatında bölgesel bir merkez haline getirme hedefimize güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.