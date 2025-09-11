SustainHUB Academy'nin İkinci Dönemi Başlıyor

Özyeğin Üniversitesi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye ) işbirliğiyle yürütülen SustainHUB Academy'nin ikinci eğitim dönemi 20 Ekim'de başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne liderlik edecek yeni profesyonelleri yetiştirmeyi hedefleyen programın katılımcıları, güncel sürdürülebilirlik eğilimlerini keşfetme, iş dünyasındaki önder firmaların sürdürülebilirlik odaklı gerçek vaka analizleriyle deneyim kazanma ve alanında uzman eğitmenlerden doğrudan öğrenme fırsatına sahip olacak.

Altı modülden oluşan hibrit formata sahip programda katılımcılar sürdürülebilirliğin liderlik ve iletişim boyutunu, yapay zekayla uyumunu, döngüsel ekonomiyi, ESG standartlarını, İklim kanunu gibi yeni gündemleri ve bu yeni gündemin hukuki boyutlarını içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi yaşayacak.

Katılımcılar, SKD Türkiye üyesi şirketlerin sürdürülebilirlik liderlerinden bizzat dinleyecekleri güncel vakaları analiz ederek iş dünyasındaki uygulamaları yerinde öğrenecek.

Program boyunca iş dünyasının önde gelen yöneticileri ve alanında uzman akademisyenlerle doğrudan etkileşim imkanı sunulacak. Program altı hafta sürecek ve programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, SKD Türkiye üyesi şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan mentör havuzundan 1 yıl boyunca bire bir rehberlik alma şansı yakalayacak.

SustainHUB Academy'nin sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek ikinci dönemi için başvurular, 10 Ekim'e kadar SustainHUB'ın internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Türkiye'nin yeşil dönüşümüne liderlik edecek profesyoneller yetişecek

İş dünyasının sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı sunmak amacıyla tasarlanan SustainHUB'ın ilk dönemi 18 farklı kurumdan 23 seçili katılımcıyla tamamlanmıştı. Katılımcılar Özyeğin Üniversitesi akademisyenleriyle iş dünyasının uzman isimlerinden, sürdürülebilirlik stratejileri, iklim uyumu, liderlik yaklaşımı ve iyi uygulamalar gibi pek çok başlıkta eğitim aldı. Aynı zamanda, Sabancı Holding, Garanti BBVA, Arçelik, Vestel, Boyner Grup, PepsiCo ve Turkcell gibi SKD Türkiye üyesi şirketlerin iyi uygulama örneklerini birlikte analiz etme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, üniversitenin kuruluşundan beri sürdürülebilirlik hedeflerini stratejik öncelik olarak gördüklerini ve pek çok projeyi bu doğrultuda başarıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik Platformu'yla alandaki uygulamalarını paydaşlarıyla paylaşmayı hedeflediklerini aktaran Tan, şunları kaydetti:

"Disiplinler arası araştırmaları teşvik etmeyi ve çok disiplinli bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçladık. Kampüsümüzde faaliyete geçen sürdürülebilirlik politikalarını sürekli iyileştirirken, iş dünyası-kamuoyu-akademi iş birliklerini önemsiyoruz. SKD Türkiye ile hayata geçirdiğimiz SustainHUB Academy, iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne yön verecek uzmanların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Akademik bilgi ile sektör deneyimini bir araya getiren program, ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasına destek olacak nitelikli profesyoneller yetiştirmek için kritik bir adımdır. Bu kıymetli iş birliği için SKD Türkiye'ye teşekkür ederim."

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel de SustainHUB Academy'nin bir eğitim programı olmanın ötesine geçerek geleceğin sürdürülebilirlik liderlerinin kariyerinde önemli bir durak olacağını vurguladı.