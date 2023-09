Sustainable Fitch, Akiş GYO için ÇSY raporunu yayınladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in kardeş şirketi Sustainable Fitch'in ÇSY raporunda Akiş GYO'nun; çevresel, sosyal ve yönetsel (ÇSY) uygulamaları mercek altına alınırken, şirketin sürdürülebilirlik ve sıfır karbon uygulamalarının en güçlü ikinci seviyede olduğu belirtildi.

Sustainable Fitch, Türkiye'de finans sektörü dışında ilk kurumsal firma ÇYS (çevresel, sosyal, yönetişim) raporunu Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için yayınladı. Raporda Akiş GYO, çevresel, sosyal ve yönetsel uygulamalar bakımından değerlendirilirken, şirket uygulamalarının en yüksek ikinci seviyede olduğu belirtildi. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki tek gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Akiş GYO'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, Akiş GYO'nun sektöründe en yüksek 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'na sahip olduğu vurgulandı.

"KATMA DEĞER YARATAN PROJELERİMİZE DEVAM ETTİK"

Akiş GYO olarak, kurum kültürünün vazgeçilmez parçası olan sürdürülebilirliği her alanda hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı, "Geçtiğimiz yıl içerisinde enerji ve su verimliliği çalışmalarımızla alışveriş ve yaşam merkezlerimizin her ikisinde de tasarruf sağladık. Akbatı ve Akasya'da, sahip olduğumuz ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO: 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi ve I-REC sertifikalarına ek olarak, ISO: 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile 'Green Check-Yeşil Kontrol' belgesini almaya hak kazandık. Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kadar sosyal boyutuna da verdiğimiz önem doğrultusunda, en değerli sermayemiz olan çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik uygulamalarımıza ve toplum için katma değer yaratan projelerimize devam ettik. Her alanda olduğu gibi iş dünyasında da toplumsal fırsat eşitliği sunarak tercih edilen işveren markası olmak için attığımız adımların sonucunda, sektörümüzde 'İş'te Eşit Kadın' sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk" diye konuştu.

"RAPORUN SEKTÖRDE BİR ÖNCÜ OLMASINI DİLİYORUZ"

Karbonsuzlaştırmanın tüm ülkeler, sektörler ve her birey için gündemin üst sıralarında yer alması gerektiğini belirten Çanakçılı, emisyon azaltımlarının hızlandırılmasında ek bir aciliyet olduğunu da vurguladı. Raporun sektörde bir öncü olmasını dilediğini altını çizen Çanakçılı "Türkiye'de finans dışı bir sektörde yapılan bu ilk ESG değerlendirme sürecinde her zaman ulaşılabilir olan ve desteklerini esirgemeyen Sustainable Fitch ekibine de ayrıca detaylı çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Süreç kendilerinin değerli yorumları ve bilgi paylaşımları ile bizim uzun vadeli planlamamız açısından oldukça öğretici ve faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

AKİŞ GYO'DAN BİLİME DAYALI UYGULAMA HEDEFİ

Raporda, dünyadaki gelişmelere paralel olarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) çerçevesinde iklim politikalarını kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi ile ele almaya devam eden Akiş GYO'nun, Türkiye'nin hedeflerine önümüzdeki iki yıl içinde en iyi uygulama ile uyumlu olacak şekilde SBTi (Bilime Dayalı Hedef Girişimi) onaylı hedefler belirleme amacı olduğu ifade edildi. Ayrıca Akiş GYO'nun var olan iklim politikalarının oldukça kapsamlı olduğuna değinilirken, şirketin operasyonel kapsamına giren Akasya ve Akbatı AVM'nin sahip olduğu ve enerji, sera gazı salınımı, su ve atık yönetimi uygulamaları anlamında öncülüğünü kanıtlayan BREEAM Excellent, Sıfır Atık, Yeşil Kontrol (Green Check) ISO14001 VE ISO45001 sertifikalarından ve enerji verimliliği uygulamalarının sağladığı tasarrufun şirketin 2030 yılı için öngörülen hedeflere ulaşmada öneminden bahsedildi.

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ'NDEKİ TEK GYO

Akiş GYO'nun BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki tek GYO olmasının, SPK'nın yakın zamanda yayınladığı yeşil sermaye piyasası araçları uygulamalarından faydalanmak adına hazır ve iyi bir konumda olmasının önemine dikkat çekildiği raporda öte yandan, Akasya ve Akbatı AVM'nin ortak alanlarının karbon emisyonunun I-REC sertifikasyonu sayesinden yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji tükettiğine ve Kapsam 2 karbon ayak izini sıfırladığının altı çizildi.

Enerji tarafında şirketin UN Global Compact ve Dünya Plastik İnisiyatifi ile birlikte hayata geçirdiği Plastik Taahhüt Grubu'na ofis alanlarında plastik tüketimini sonlandırmayı taahhüt ederek katkı sağladığından bahsedildi. Şirketin suyun geri kazanımı projesi kapsamında senelik olarak 4 bin 500 metreküp suyu geri kazandığı ve yeni yatırım harcamalarıyla elektrik ve su tüketiminde büyük ölçüde düşüş kaydedildiği açıklandı.

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTUNA SAHİP

Sustainable Fitch'in yayınladığı raporda Akiş GYO'nun sürdürülebilirlik politikası, İnsan Hakları Uluslararası Evrensel Bildirgesi ve Dünya Çalışma Örgütü'nün standartlarına uyumlu olarak, kapsayıcı, eşit ve adil bir çalışma ortamı sunmayı amaçladığını ortaya koydu. Raporda, şirketin güvenli ve adil bir çalışma hayatı sağladığı, çeşitli toplumsal sorumluluk projeleriyle ormansızlaşmaya karşı farkındalık yarattığı, eğitimi ve dezavantajlı grupları desteklediği vurgulandı. Özellikle kız çocuklarının eğitimi ve KidZania markası aracılığıyla dezavantajlı gruplara sağlanan önemli faydalara vurgu yapıyor.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiği raporda Akiş GYO'nun sektöründe en yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'na sahip olduğuna dikkat çekilirken, şirkette ayrıca etkin bir iç kontrol ve risk yönetim mekanizmasının olduğu, ÇSY kaynaklı risklerin hem Kurumsal Yönetişim hem de Riskin Erken Saptanması komitesi vasıtasıyla etkin bir şekilde ele alındığından bahsedildi.