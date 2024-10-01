Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

2024 yılı için Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 45 civarında olması öngörülüyor. Bu oran, trafik cezalarında da artışa neden olacak. 2024 yılı için en düşük hız limiti ihlali cezası 1.507 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025'te bu cezanın 2.185 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

1 YIL BOYUNCA YAŞANAN FİYAT ARTIŞI DİKKATE ALINIYOR

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışlarını dikkate alarak belirlenen bir oran olup, vergi, harç ve ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılıyor. Bu oran, vergi, harç ve cezaların belirli bir enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmesini sağlıyor.

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER DE ARTIYOR

YDO, sadece trafik cezalarını değil, aynı zamanda diğer mali yükümlülükleri de etkiliyor. Bu oran sayesinde vergi ve harçlar da her yıl enflasyon oranına göre güncelleniyor. Özellikle ekonomideki enflasyonist baskılar ve fiyat artışları, bu oran üzerinden mali yükümlülüklere yansıtılarak devletin gelirlerini düzenli şekilde artırıyor.