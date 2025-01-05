Sürücü adayları dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi

Yeni yıla girilmesiyle birlikte zam haberleri de ardı ardına gelmeye başladı. Son olarak direksiyon sınavlarına zam geldi.

BİN 350 TL'YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz sene 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, 2025 itibarıyla bin 350 TL'ye yükseliş gösterdi. İlk sınavda başarılı olamayan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret ise 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye arttı. Sınava ikinci kez girenlere de yeni kayıtlarda zamlı tarifeler uygulanacak. Öte yandan başvurular 2024 senesinde yapılmış olsa dahi 2025 yılı için geçerli olacak ücretler ödenecek.

2025 EHLİYET ÜCRETLERİ

A, A1, A2 ve F sınıfı

Harç ücreti: Bin 883 TL

Değerli Kağıt Bedeli: Bin 420 TL

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 3 bin 643 TL

B sınıfı

Harç Ücreti: 5 bin 678 TL

Değerli Kağıt Bedeli: Bin 420 TL

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 7 bin 438 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı