Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmeye başladılar. Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı ve Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşurken Suriyelilerin Türkiye'de istihdam ettiği sektörlerdeki işverenler bu durumdan pek hoşnut değil...

"5 YABANCI ÇALIŞANIMIN 5'İ DE GİTTİ"

İstanbul'da tekstil işleten bir şahıs da çektiği video ile bu duruma isyan etti. Suriyelilerin gitmesiyle birlikte yabancı zor duruma düştüğünü belirten şahıs, "Yabancılar gitsin dediniz gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanımın 5'i de gitti, ne olacak şimdi?" diyerek duruma isyan etti.