Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Busat ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Busat ile iki ülke arasındaki ticari alışverişi güçlendirme yollarını ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Busat'ı başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki ticari alışverişi artırma ve işbirliğini güçlendirme imkanları masaya yatırıldı.

Haberde, görüşmede "Suriye ve Lübnan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirme yolları ile iki kardeş ülke ve halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde ortak koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesinin" değerlendirildiği ifade edildi.