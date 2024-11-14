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Sürdürülebilirlik Zirvesi: Tekstil Sektöründe Dönüşüm

Sürdürülebilirlik Zirvesi: Tekstil Sektöründe Dönüşüm
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Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk konularında firmalarla önemli bir toplantı düzenleyerek INDITEX'in deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte katılımcılara sürdürülebilirlik alanında gerekli dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verildi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle, sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk alanındaki önemli gelişmeleri firmalarla paylaştı.

Markalarla Sürdürülebilirlik Buluşmaları-INDITEX etkinliği, 12 Kasım 2024 Salı günü, GAİB Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılara INDITEX'in sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk politikaları hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüm süreçleri hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunuldu.

Etkinlik, TİM Başkan Vekili ile GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin açılış konuşmalarıyla başladı. Kileci, "Sürdürülebilirlik, yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal yönleriyle de tüm sektörlerde köklü değişiklikler ve dönüşümler gerektiren bir olgu. Bu anlamda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk, artık iş yapma biçimlerinin merkezine yerleşiyor. GATHİB olarak, bölgemizin sanayicilerinin ve girişimcilerinin bu dönüşüme uyum sağlamaları ve küresel rekabetçiliği arttırmaları için sürekli olarak yeni fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün burada, INDITEX gibi küresel bir liderin sürdürülebilirlik alanındaki tecrübelerinden faydalanarak, bu alandaki bilgi birikimimizi artıracağımıza ve karşılaştığımız zorluklarla ilgili çözüm önerileri geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

INDITEX Grubu temsilcilerinin konuşmalarıyla devam eden etkinlikte; INDITEX Sürdürülebilirlik Ülke Müdürü, Yasemin Mağden Gürek, INDITEX'in sürdürülebilirlik yolculuğundaki beklentileri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. INDITEX Sosyal Uygunluk Sürdürülebilirlik Yöneticisi Fatma Yüksel Sendan ise firmaların sürdürülebilirlik yolculuklarında karşılaştığı başlıca sorunları ele aldı. Etkinliğin devamında 17S Sustainability Finance Consulting Kurucusu Tayfun Bahsi, tekstilde sürdürülebilirlik için üç dönüşüm alanına değindi. Yoğun katılımın yaşandığı etkinliğin Soru ile Cevap bölümünde ise firmaların sürdürülebilirlik süreçlerine ilişkin sorunları ve talepleri dinlendi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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