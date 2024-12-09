Sürdürülebilir Turizm İçin Faizsiz Kredi Destek Programı Toplantısı Gerçekleştirildi

MATSO, BAKA işbirliği ile "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti. Güngör, kentin bu değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm anlayışının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Destek programının, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin çevre dostu projelerini destekleyip turizm sektöründeki dönüşüm sürecine katkı sağlayacağını belirten Başkan Güngör, sürdürülebilirliğin artık turizmde bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Güngör, "Bu değerleri gelecek nesillere aktarabilmek ve devamlılığı sağlamak için turizmde sürdürülebilirlik artık bir zorunluluktur. Sürdürülebilirlik; doğal kaynakların korunmasını, yerel toplulukların yaşam kalitesinin artırılmasını ve yerel ekonomiye uyumlu bir şekilde planlanmasını hedeflemektedir. Bu destek programı, sektörde faaliyet gösteren işletmelerimizin çevre dostu projelerine imkan tanıyarak turizm sektörümüzde dönüşüm sürecine katkı sağlayacaktır" dedi.

BAKA Uzmanı Oğuzhan Ataman ise yaptığı sunumla, programın amacı ve şartları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ataman, programın amacını şu şekilde açıkladı: Kıyı şeridine sıkışmış olan turizm faaliyetlerini bölge geneline yaymak, turizm ürünleri çeşitliliğini artırmak ve mevcut turizm faaliyetlerinin yeşil dönüşüm entegrasyonunu sağlamak. Bu yaklaşımın, bölgedeki turizm sektörünün sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Toplantıya online olarak katılan BAKA İktisadi Sektörler Birim Başkanı Hasan Yüksek, Uzmanlar Mehmet Bilen ve Ali Emre Karabacak, programla ilgili bilgiler vererek katılımcıların sorularını yanıtladılar. Yüksek, Bilen ve Karabacak, programın detayları hakkında açıklamalarda bulunarak, katılımcıların çeşitli konulardaki sorularını yanıtladılar.

MATSO Hizmet Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Turizm İşletmecileri Derneği (MASTOB) Başkanı Ahmet Özden, MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, BAKA Uzmanı Oğuzhan Ataman ve bölgedeki turizmciler katıldı. - ANTALYA