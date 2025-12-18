Haberler

OKA'dan 'Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü' webinarı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, iletişim başkanlığı iş birliğiyle 'Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü' konulu bir webinar gerçekleştirecek. Webinar, 22 Aralık Pazartesi saat 15.00'te başlayacak ve başkanlık uzmanı Dr. Zeynep Zelan konuşmacı olarak yer alacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İletişim Başkanlığı iş birliğinde "Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü" başlıklı webinar düzenleyecek.

Kalkınma ajansları; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yerel kalkınma hamlesi vizyonu doğrultusunda ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği esas alan politika geliştirme, mali destek programları uygulama ve yatırım süreçlerini destekleme görevlerini yürütüyor. Bu çalışmalarla yerel potansiyelleri harekete geçiren, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma modellerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma politikalarının kalıcı ve yaygın etki oluşturabilmesi, bu politikaların toplumun tüm kesimlerine doğru, güvenilir ve etkili iletişim yöntemleriyle aktarılmasına bağlı. Bu noktada iletişim; farkındalık oluşturma, güven tesis etme ve davranış değişikliğini destekleyen stratejik bir araç olarak öne çıkarken, medya ise sürecin hem taşıyıcısı hem de dönüştürücü gücü konumunda bulunuyor. Bu çerçevede OKA ile İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü webinarı düzenlenecek. Webinar kapsamında, sürdürülebilir kalkınma politikalarının kamuoyuna etkili biçimde aktarılmasında iletişim ve medyanın rolü ele alınacak.

Webinar, 22 Aralık Pazartesi saat 15.00'te başlayacak. Programın ana oturumunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzmanı Dr. Zeynep Zelan konuşmacı olarak yer alacak. - SAMSUN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

