"Sürdürülebilir Fındık Tarımında İklim Değişikliğinin Rolü Çalıştayı" başladı - Haberler

Giresun'da, "Sürdürülebilir Fındık Tarımında İklim Değişikliğinin Rolü Çalıştayı" düzenlendi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Boz, Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Konferans Salonu'nda organize edilen çalıştayda, Türkiye'nin fındıkta dünya üretiminin büyük bölümüne sahip olduğu söyledi.

İklim değişikliğine bakıldığında fındığın üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini belirten Boz, Genel Müdürlük olarak stratejik ürün olan fındığa büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

FAE Müdürü Aysun Akar ise tarımsal alanda iklim değişikliğinin etkilerinin bariz bir şekilde arttığını vurgulayarak, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık ve yağışın değişmesi, fırtına ve don gibi olayların artmasının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini aktardı.

Çalıştayda iklim değişikliğine tedbir olarak neler yapıldığı, nelerin yapılması gerektiği ve bu durumdan üreticilerin nasıl korunacağı gibi konularda yoğunlaşacaklarının altını çizen Akar, "Bu konuları hem Türkiye hem İtalya açısından ele alacağız. Bilindiği gibi Türkiye ve İtalya dünyanın iki büyük fındık üreticisi. İtalya ile fındık tarımı bakımından mazimiz oldukça eski. Ayrıca yüzyıllardır İtalya ile fındık alışverişi var. Aslında enstitümüzün de İtalya ile mazisi oldukça eski." dedi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, üniversitenin, fındık alanında YÖK'ün Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na kabul edildiğini anımsatarak, "Daha yolun başındayız, bir yapılanma çalışması içindeyiz. Koordinatörlük kurduk, rektör yardımcısı arkadaşımızı görevlendirdik. Bir yönerge çıkardık, yönergemiz yayınlandı, danışma ve yürütme kurulları oluşturuyoruz." diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam da uzun yılların iklim verileri incelendiğinde ortalama sıcaklık değerlerinin zamanla artış gösterdiğini ifade ederek, "Yıllık yağışların aylara dağılımı konusunda dengesizlik olduğu, soğuklama sayımında son yıllarda azalma meydana geldiği, meteorolojik verilerden elde edilen bu değerlendirmelerden küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, fındık üretim alanlarından önemli düzeyde sorunlar yaşanabileceği ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İslam, olası iklim değişikliğine karşı çeşit değiştirme, tür seçimi, yetiştirme pratikleri ve alternatifleri konusunda araştırmalara önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye ve İtalya'dan farklı üniversitelerdeki öğretim üyeleri, fındık ve iklim konusunda sunum yaptı.

FAE tarafından organize edilen çalıştay, sonuç bildirgesinin okunması, değerlendirme ve üretici bahçesine yapılacak ziyaretin ardından yarın sona erecek.