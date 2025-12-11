SPK Başkanı Gönül, 11. Sürdürülebilir Finans Forumu'nda konuştu Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sürdürülebilir finansman araçlarının ekonomilerin istikrarı ve şirketlerin sağlıklı finansal sonuçlar elde edebilmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu bildirdi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile UN Global Compact Türkiye işbirliğinde düzenlenen 11. Sürdürülebilir Finans Forumu, bu yıl "İklim ve Kalkınma Hedeflerine Uyumlu Finans" temasıyla İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Forumun kapanışında konuşan Gönül, iklim değişikliğinin çevre meselesinin ötesinde tüm yerküreyi ilgilendiren, ekonomik ve sosyal yönleri olan, finansal sistemi çok yönlü etkileyen bir konu haline geldiğini belirterek, "Orman yangınları, uzun süreli kuraklıklar, seller, şiddetli fırtınalar, aşırı yağışlar, mevsimlerin kayması gibi iklim değişiklikleri doğayı etkilediği gibi ekonomik faaliyetleri de derinden etkilemektedir. Tarımdaki verimlilik dalgalanmaları, su kaynaklarına erişimdeki aksaklık, sanayi, enerji ve ulaşım altyapısındaki bozulmalar şirketler üzerinde finansal ek yükler getirmektedir." diye konuştu.

İklim değişikliği kaynaklı bu risklerin şirketlerin finansal tablolarında arızi ya da kalıcı sorunlara sebep olabildiğine değinen Gönül, "Sürdürülebilir finansman araçları, ekonomilerin istikrarı ve şirketlerin sağlıklı finansal sonuçlar elde edebilmesi açısından stratejik öneme sahip. Kurul olarak iklim politikaları ve ülkemizin kalkınma hedeflerini göz önüne alarak mevzuatımızda gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. 2020'de Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ni yayımladık. Çevresel ve sosyal projelerin finanse edilebilmelerini sağlayacak yeni araçların da hayata geçirilmesinin önünü açtık." ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme, sürdürülebilir finansın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir"

SPK Başkanı Gönül, yeşil ve sürdürülebilir borçlanma aracı, yeşil ve sürdürülebilir kira sertifikası gibi araçların sermaye piyasaları enstrümanlarının arasına katılmasını sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 600 milyar liranın üzerinde yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçları ihracı gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların ivme kazanmasıyla birlikte şirketlerin yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına daha fazla teveccüh ettiklerini görüyoruz. Dijitalleşme, sürdürülebilir finansın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dijital teknolojiler, finans sisteminde yıkıcı ve büyük veriyle birlikte analitiği, blokzincir teknolojileri, algoritmalar, yapay zeka, bulut teknolojileri, kurumların ve şirketlerin karar alma davranışlarını etkilemiştir. Bu teknolojiler şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini daha doğru ölçümlemesine ve risk değerlemelerini daha sağlıklı analiz edebilmelerine imkan sağlamaktadır."

Dijitalleşmenin sürdürebilir finansı "şeffaflık, erişim ve risk yönetimi" açısından pozitif yönde etkilediğini dile getiren Gönül, dijital teknolojileri sürdürülebilir finansa geçişi hızlandıran bir katalizör olarak gördüklerini söyledi.

Gönül, gelecek dönemde sermaye piyasalarının daha güvenilir, şeffaf, derinlikli, tabana yayılan bir alan olması için dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği ana çalışma hedefleri arasına koyduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda mevzuat, altyapı ve insan kaynağı açısından da gerekli çabaları gösteriyoruz. Kurulumuz teşkilat yönetmeliğini değiştirdik, 40 yılın ardından bu değişikliği yaptık. Finansal Teknolojiler, Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilirlik ve Katılım Finans Dairelerini kurduk. Bu, sermaye piyasalarında güveni artıran, sermaye piyasalarının ekonomideki payını yükselten ve sermaye piyasalarını güçlü kılan bir vizyonun eseri olarak ortaya çıktı. 2026'nın bu değişiklikle birlikte bizim için bir dönüşüm yılı olmasını planlıyoruz. Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde sermaye piyasalarının finansmandaki stratejik rolünü daha görünür kılmayı, bu alandaki farkındalığı ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz."