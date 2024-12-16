Sürat Kargo, Yılın Kargo Şirketi Ödülü'nü Kazandı

E-Ticaret Ödül Töreni'nde, Yılın Kargo Şirketi Ödülü'nün sahibi Sürat Kargo oldu. Bu yıl ' Yapay Zeka ile Dönüşüm Yolculuğu' ana temasıyla düzenlenen E-Ticaret Zirvesi kapsamında düzenlenen törende konuşan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "En önemli müşteri grubumuzu oluşturan e-ticaret firmaların taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek için operasyonel yatırımlarımıza süratle devam ederken dijitalleşme ve inovasyon alanında yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz" dedi.

Bu yıl Yapay Zeka ile Dönüşüm Yolculuğu ana temasıyla organize edilen E-Ticaret Zirvesi, sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Zirve kapsamında gerçekleştirilen e-ticaretin en iyilerinin ödüllendirildiği törende Sürat Kargo, Yılın Kargo Şirketi Ödülü'nün sahibi oldu.

"Büyüyen pazarda günlük 400 binden fazla kargo teslimi"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, kargo sektörünün önümüzdeki 10 yılın sonunda 5,2 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının beklendiğini, bu büyümedeki en büyük payın e-ticaretin yaygınlaşması olduğunu vurguladı. Oğuz, "E-ticaret sektörü kargo sektörüyle bir bütünlük oluşturuyor. Bir yaşam formunun iki ana hayati organı olarak birbirleriyle ahenk içerisinde çalışmak durumundalar. E-ticaret pazarında gerçekleşen büyümeye ve oluşan talebe paralel, operasyonel yatırımlarımıza süratle devam ederken dijitalleşme ve inovasyon alanında yenilikçi uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Yüzde yüz Türk sermayeli en büyük kargo şirketi olarak 500 milyon TL'lik yatırımla günlük teslim ettiğimiz kargo adedini 400 binin üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Sürat Kargo olarak, teknoloji ve otomasyon yatırımlarımıza devam ederek, mevcut kapasitemizi büyüterek, 783 bin kilometre karelik vatanımızın her noktasında aynı kalitede hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Teknoloji yatırımları müşteri memnuniyetini getiriyor"

Zirve kapsamında konuşmacı olarak yer alan Sürat Kargo Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Göksu Ece Öznergiz, "Dijitalleşme ve yapay zeka bileşenleriyle operasyonlarımızı verimli hale getiriyor ve müşteri deneyimini iyileştiriyoruz. E-ticaret firmaları bizim çok önemli bir müşteri grubumuzu oluşturuyor. Firmalarımızın taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilecek müşteri hizmetleri temsilcilerimizden tutun da onlara özel teknoloji danışmanlarımızla ve teknoloji iş ortaklarımızla birlikte hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

Operasyonel teknoloji yatırımlarının da bu noktada müşteri memnuniyetini beraberinde getirdiğinin altını çizen Öznergiz, "Geçtiğimiz Kasım ayı sektörümüzün en yoğun ayıydı. Yatırım planımız kapsamında 25 aktarma merkezimizin 6'sına otomasyon sistemlerimizi entegre ettik. Ürün ayrıştırmadan, akıllı barkot okutma teknolojimize kadar kullandığımız entegre teknolojiler ile günden güne artan iş hacmimizi en verimli şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Teknolojiyi bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermek için olduğu kadar, geleceği şekillendirmek için de kullanıyoruz. Bu geleceğin, müşteri deneyimi odaklı, çevreci ve tamamen entegre bir yapıda olacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL