Sürat Kargo 2026'da 13 milyon avroluk yatırımla büyüyecek

Sürat Kargo, önceki yıla göre yüzde 45 büyüme sağladığı 2025'i 13 milyar liralık ciro seviyesinde kapatmayı hedeflerken, gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladığı 13 milyon avroluk yatırıma hazırlanıyor.

Türkiye kargo ve lojistik sektörü, yılın ilk yarısında özellikle e-ticaret kaynaklı talep artışıyla ivme kazanırken, sektör genelinde büyüme yüzde 8 seviyelerine ulaştı.

Kasım başta olmak üzere yılın ikinci yarısında yoğunlaşan kampanya dönemleri, hacimlerde belirgin bir artış oluşturarak sektörün yıl sonu beklentilerini de yukarı yönlü etkiledi.

Artan rekabet, operasyonel verimlilik yatırımları ve otomasyon çözümleri de oyuncuların performansını doğrudan şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldı.

Söz konusu genel görünüm içinde Sürat Kargo, 2025'te önceki yıla oranla sektör ortalamasının üzerinde büyüme hızına ulaşarak hem gönderi adetlerinde hem ciroda önemli bir performans ortaya koydu.

Şirket, yıl boyunca yürüttüğü operasyonel yatırımlar, otomasyon ve Sürat Servis uygulamalarıyla hem kapasitesini genişletti hem de müşteri memnuniyetinde belirgin artış kaydetti.

Gönderi adetlerinde çift haneli artış yakalayan Sürat Kargo, 2025'i 110 milyonun üzerinde gönderi ve önceki yıla göre yüzde 45'lik büyüme sonucu 13 milyar liralık ciro seviyesinde kapatmayı hedefliyor.

"2025'i 110 milyon kargonun üzerinde tamamlamayı öngörüyoruz"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayında sektörde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik büyüme yaşandığını söyledi.

Sektörde büyüme beklentilerinin yüzde 8'lerin üzerinde olduğunu kaydeden Oğuz, yılın ikinci yarısında ise kasım döneminin etkisiyle artışın beklentilere paralel ivmelendiğini kaydetti.

Oğuz, Sürat Kargo'nun sektörün üzerinde bir büyüme sağladığına vurgu yaparak, 2025'in ilk yarısında adet bazında yüzde 14'lük büyüme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sürat Kargo'nun artık ciddi manada pazar payını artırdığını dile getiren Oğuz, şöyle devam etti:

"Sadece kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre gönderi sayısında yüzde 11'lik artış yaşadık. 2025'in 10 aylık döneminde de gönderi sayısında geçen yılın yüzde 14 yukarısında olduğumuzu görüyoruz. Bu bizim için keyif verici ve Sürat Kargo'nun artık ciddi anlamda pazar payını artırdığını gösteriyor. Yurt dışı tarafına baktığımızda ise Azerbeycan'a en çok kargo taşıyan şirketiz. Yıl içerisinde Çin menşeili şirketlerin Azerbaycan pazarına girmesiyle biraz gerileme yaşandı gönderi sayılarımızda fakat Türkiye'nin yerli e-ticaret oyuncuları rakiplerine yanıt vermeye başladı. Bu kapsamda eylülde toplamda bir önceki yılın rakamlarının üzerine çıktık ve geride olduğumuz 9 ayı telafi ettik."

Oğuz, şirketin şu anki göstergeleriyle 2025'i 110 milyon kargonun üzerinde tamamlamayı öngördüklerini, 2024'ü 100 milyon seviyelerinde kapattıklarını, bu yıl kasımın çok hareketli gitmesiyle hacimsel büyümeyle yılı tamamlayacaklarını ifade etti.

Otomasyon yatırımıyla verimde yüzde 35'lik artış

Kasımda sadece 1 günde 1 milyon kargoya yakın gönderiye ulaştıklarını ve bunun şirket için çok önemli olduğunu dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Biz bu yıl Türkiye'ye çok önemli bir yatırım kazandırdık. Bizim 26 aktarım merkezimiz var ve altısını otomasyona kavuşturmuştuk. Bu yıl üç tesisimizi daha otomasyona kavuşturduk. Bunlardan biri çok önemli bir yatırım, artık Maltepe Aktarım Merkezi'nde kargolara el değmiyor, tamamen otomasyonla yönetiliyor. En yoğun haftamız olan kasımın son haftası içerisinde adetlere baktığımızda, aktarma merkezimizde bir önceki sene işlediğimiz parçanın yüzde 35 fazlasını yüzde 25 daha az iş gücüyle yönettiğimizi görüyoruz. Bu bize müthiş bir tasarruf sağladı ve çalışanlarımız da bu ağır yüklerle artık uğraşmadıkları için bu durumdan çok memnun. Bu durum kalitemize de doğrudan yansıdı."

"Ciromuzun 13 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz"

Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi birçok müşterilerinin "hasarsız teslim", "doğru kişiye teslim", "iade oranları" gibi kriterlerde kendilerini değerlendirdiğini kaydeden Oğuz, yatırımlarla yakaladıkları kalite artışını müşterilerinin de yakından gözlemlediğini ve geri dönüşlerle aldıkları notlarda belirgin iyileşmeler gözlemlediklerini anlattı.

Oğuz, bu sene hayata geçirdikleri yatırımlardan Sürat Servis platformlarının da iade oranlarını ciddi anlamda düşürdüğünü, bu senenin ağustos ayına kadar yüzde 1'lerde olan gönderi iade oranlarının binde 6'lara kadar düştüğünü dile getirdi.

Tüm bu iyileştirmeler neticesinde cirolarının yıl sonunda 13 milyar lira seviyesine ulaşmasını öngördükleri vurgulayan Oğuz, geçen yıla oranla cirosal bazda da yüzde 45 civarında büyümeyi yakalayacaklarını kaydetti.

Oğuz, yurt dışı yatırımlarına da hız vereceklerinin altını çizerek, Suriye, Irak gibi çevre ülkeleri yakından takip ettiklerini, bu bölgelerdeki e-ticaret potansiyelinin firmaları buralara çektiğini ve Sürat Kargo'nun da yakın ülkelerde hızlıca yapılanmaya başlayacağını belirtti.

"Son yıllardaki yatırımlarımızla hacmini iki kattan fazla artıran bir şirket görüyoruz"

Oğuz, Sürat Kargo'nun 2026'da da yatırımlarına hızla devam edeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maltepe Aktarma Merkezimizde 3 milyon avroluk yatırımla aldığımız makinelerden 4 adet daha alacağız. İstanbul, Ankara, İzmir ve Esenyurt'taki tesislerimizin kapasitelerini 2 katına çıkarıyoruz. Bu makine alımlarıyla 2026'da yaklaşık 13 milyon avro yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yatırımın ilk ayağı 2026 birinci çeyrekte Ankara ve İzmir'de gerçekleşecek. Sürat Kargo'nun üç senede yaptıklarına baktığımızda, hacmini iki kattan fazla artırarak operasyonel performansını, müşteri memnuniyetini artıran bir firma görüyoruz. 2026'da da süratimizde hiçbir azalma olmadan yüksek memnuniyetle müşterilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."