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SuperFresh, Dondurulmuş Gıda Kategorisinde Türkiye'nin En Sevilen Markası Seçildi

SuperFresh, Dondurulmuş Gıda Kategorisinde Türkiye'nin En Sevilen Markası Seçildi
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SuperFresh, MediaCat dergisinin Ipsos ile yaptığı araştırmada 'Dondurulmuş Gıda' kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası olarak ödüllendirildi. Şirket, yenilikçi stratejileri ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

SuperFresh, MediaCat dergisinin Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirdiği, " Türkiye'nin Lovemark'ları 2024" araştırmasında, "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SuperFresh'in bu ödüle layık görülmesinde, "Markaya duyulan yakınlık" ve "Tüketici ihtiyaçlarını karşılama" skorlarındaki üstünlüğü etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Pazarlama Müdürü (CMO) Gülizar Öcal Doğan, SuperFresh'in sürekli yenililk stratejisi, sürdürülebilir iletişim ve geniş bulunurluk ağı ile ulaşılabilir marka konumlandırmasının bu başarıda büyük rol oynadığını kaydetti.

Dondurulmuş gıda pazarının son 3 yıldır tonajda iki haneli büyüme gösterdiği ifade eden Öcal, SuperFresh ile pazara her yıl 13 kategoride 50'den fazla yeni ürün sunduklarını, markalı pazarda yüzde 43'lük ciro pazar payıyla liderliklerini sürdürdüklerini belirtti.

Öcal, son dönemde hayata geçirdikleri iletişim ve ürün çalışmalarındaki yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilirlik yaklaşımının "Lovemark" seçilmelerinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'yi ilk kez dondurulmuş gıda sektörüyle tanıştıran SuperFresh markasının bugün en geniş ürün portföyüne sahip marka olduğunu belirten Öcal, şunları kaydetti:

"Sadece ürünlerimizin kalitesiyle değil, tüm değer zincirimizle topluma pozitif etki sunmayı önceliklendiriyoruz. Tarım alanında kadınlara fırsat eşitliği sunulması, sorumlu tarım uygulamalarımız, israfı hem mutfakta hem de üretim sürecinde sıfıra indirmeyi hedefleyen projelerimizle sektörde öncü adımlar atıyoruz. Herkesin markası olma vizyonu ile ulaşılabilir fiyatta ürünler sunmayı önceliklendiriyoruz. Tüm tüketicilerimiz için mutfakta pratik çözüm üretmek adına görme engelli tüketicilerimiz için yapay zeka destekli Blindlook platform işbirliği ile yapıyoruz. Marka elçisi Refika Birgül ile yürütülen kategori özelindeki bilinçlendirici kampanya marka değerinde tüm zamanların en yüksek skoruna ulaşmamızı sağladı. SuperFresh, yenilikçi ve sürdürülebilir adımlarla, kaliteli gıdanın herkes için erişilebilir olması için çalışmalarına ve pratik ürünleri ile tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edecek."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi

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