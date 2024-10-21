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SunExpress ve South African Airways Kış Sezonunda İş Birliğini Büyütüyor

SunExpress ve South African Airways Kış Sezonunda İş Birliğini Büyütüyor
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SunExpress, South African Airways (SAA) ile yaptığı anlaşma kapsamında kiraladığı uçak sayısını iki katına çıkararak iş birliğini güçlendiriyor. 4 Boeing 737-800 uçağı SAA'ya tahsis edilecek ve yeni bir kabin konfigürasyonu uygulanacak.

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress ve South African Airways (SAA), önümüzdeki kış sezonunda iş birliklerini büyüteceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, iş birliğini güçlendirerek SAA'ya kiraladığı uçak sayısını iki katına çıkarıyor. Bu kapsamda hava yolu, kokpit ve teknik ekibiyle birlikte altı ay süreyle 4 adet Boeing 737-800 uçağını SAA'ya tahsis ediyor. İş birliğinin yeni döneminde kiralanan uçaklar, 16 premium ve 159 ekonomi koltuğu ile yeni bir kabin konfigürasyonuna sahip olacak. İlk uçak, Kasım ayı başında operasyona başlıyor. Bu artan kapasite, SunExpress'in Güney Afrika'nın bayrak taşıyıcısını üç rotada haftalık 134 uçuşla desteklemesini sağlarken, daha geniş uçuş ağı bağlantısı ve daha fazla seyahat seçeneği sunmasına olanak tanıyacak.

Anlaşmanın ikinci yılına girerken, iki hava yolu iş birliğini genişleterek özel bir eğitim programı kapsamında da birlikte çalıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında, SAA kabin ekibi için SunExpress'in Antalya'daki genel müdürlüğünde özel bir eğitim programı hayata geçirildi.

KOWNATZKİ: FİLOMUZU BÜYÜTÜRKEN SEZONSALLIĞIN ETKİLERİNİ İYİ YÖNETMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "South African Airways ile iş birliğimizi genişletmekten ve birlikte geçirdiğimiz ilk yılın başarılarının üzerine yenilerini eklemekten heyecan duyuyoruz. SAA'ya kiraladığımız uçak sayısını iki katına çıkarmak, filomuzu büyütürken sezonsallığın etkilerini iyi yönetmek için önemli bir adım. SAA'ya sağladığımız özel eğitim de operasyonel mükemmellik konusunda ortak vizyonumuzun bir göstergesi ve daha fazla fırsatı birlikte değerlendirme isteğimizi yansıtıyor" dedi.

LAMOLA: KÜRESEL ÇAPTA YAŞANAN UÇAK BULMA ZORLUĞUNU YÖNETMEMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

SAA CEO'su Prof. John Lamola konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"SunExpress, geçen yılki anlaşmamızın başlangıcından bu yana olağanüstü bir güvenilirlik sergiledi. İş birliğimizin yoğun sezonumuzda ilave iki uçağı kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ek uçaklar, artan müşteri talebiyle paralel olarak büyümemizi destekleyecek ve küresel çapta yaşanan uçak bulma zorluğunu yönetmemizi kolaylaştıracak. Ayrıca kabin ekibi üyelerimizin, müşterilerimize sunduğumuz yüksek hizmet ve emniyet seviyesini daha da ileri taşıyacak olan özel bir eğitim programına dahil olma fırsatına sahip olmalarından dolayı da mutluyuz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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