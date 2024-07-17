SunExpress, Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde Üç Ödül Aldı

SunExpress, 2024 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri Töreni'nde; Üstün Başarı Ödülü, Sektör Ödülü ve Ülkenin En İyisi Ödülü olmak üzere üç ödül aldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, British Safety Council tarafından düzenlenen ve iş sağlığı, güvenliği ve refahı alanında sektörün en saygın ödülleri arasında yer alan Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri 2024'te (International Safety Awards) üç ödüle layık görüldü. Üstün Başarı Ödülü, Sektör Ödülü ve Ülkenin En İyisi Ödülü olmak üzere üç ödül alan SunExpress, geçtiğimiz yıl da aynı kategorilerde başarı elde etmişti.

Dünya genelinde 60 yılı aşkın bir süredir iş sağlığı, güvenliği ve refahının yönetimi için güvenilir bir rehber olan British Safety Council, kurulduğu 1957 yılından bu yana çalışanları kazalardan, tehlikelerden ve güvensiz koşullardan korumak amacıyla kampanyalar yürütürken, bu sistemlerin global çapta sürekli geliştirilmesini amaçlıyor.

BSC tarafından bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nin kazananları, Londra'da düzenlenen ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan 700'den fazla temsilcinin katıldığı özel bir törenle açıklandı.