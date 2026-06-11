SunExpress'ten yeni hat

SUNEXPRESS, İzmir ve Antalya'dan Karadağ seferlerine başladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Karadağ'ın başkenti Podgorica'yı İzmir ve Antalya'dan uçuşlara başlıyor. Havayolu şirketi, 12 Haziran itibarıyla İzmir ile Podgorica arasında salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez karşılıklı sefer düzenleyeceğini bildirdi.14 Haziran'da başlayacak Antalya-Podgorica seferlerinin ise, salı ve pazar günleri gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı