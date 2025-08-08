SunExpress Tarihinde En Yüksek Yolcu Sayısına Ulaştı

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortak kuruluşu olan SunExpress 1 Ağustos günü 70 bin 444 yolcuya hizmet ederek en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Ağustos ayı başlarken, SunExpress tarihi bir dönüm noktasına ulaştı ve şimdiye kadarki en yüksek yolcu sayısını kaydetti. Havayolumuzun tarihindeki en yoğun gün olan 1 Ağustos'ta 70.444 yolcu. Bunu günde yaklaşık 70.000 yolcu ile art arda dört gün izledi. Bu ivme, her uçuşta her istasyondaki ekiplerimizin sarsılmaz bağlılığı ve değerli misafirlerimizin devam eden güveninden kaynaklanmaktadır. Bu başarıyı mümkün kılan SunExpress ailesinin her bir üyesine ve sizi uzun zamandır beklediğiniz tatilinize ve heyecan verici aile toplantılarınıza daha da yaklaştırmak için bizi tercih eden yolcularımıza yürekten teşekkür ederiz. Birlikte, günden güne, yolcudan yolcuya, güneşli an be an daha yükseğe uçmaya devam ediyoruz" dedi.