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SunExpress, kış programında Antalya ve İzmir'den Şam'a direkt uçuş başlattı

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SunExpress, kış uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir'den Suriye'nin başkenti Şam'a direkt uçuş başlattı. Antalya'dan ilk uçuş dün, İzmir-Şam seferleri bugün başladı; Antalya'da perşembe-cumartesi, İzmir'de çarşamba-cuma uçuş yapılacak.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, kış uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir'den Suriye'nin başkenti Şam'a direkt uçuş başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya'dan Şam'a ilk uçuşunu dün gerçekleştiren SunExpress, bu hatta perşembe ve cumartesi günleri yolcularına direkt ulaşım imkanı sunuyor.

İzmir-Şam uçuşlarına ise bugün başlayan hava yolu, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada iki sefer düzenleyecek.

Kış sezonunda İzmir'den Halep'e uçuşlarına devam eden şirket, yeni hatlarıyla Türkiye ile Suriye arasındaki hava yolu bağlantılarını genişletmeye devam ediyor.

Kaynak: AA
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