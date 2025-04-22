SunExpress, 2025'te 85 Uçakla 16,8 Milyon Yolcu Hedefliyor

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortaklığında kurulan SunExpress, 2025 yılında 85 uçaklık filoyla 16,8 milyon yolcuya hizmet etmeyi hedefliyor.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki ve Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu şirketin 2024 yılında performansı ve 2025 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. CEO Kownatzki, geçtiğimiz yıl yüzde 86 doluluk oranı yakalayarak 15 milyon yolcuya hizmet verdiklerini açıklarken, 2025 yılı için 15 yeni rotayla başlayacaklarını da sözlerini ekledi. Havayolu şirketi bu yıl uçak filosunu 85'e yükseltecek. Havayolu şirketi geçtiğimiz yıl 2,2 milyar Euro gelir elde etmişti.

'ERKEN REZERVASYON ORANI BU SENE YÜZDE 11 ARTTI'

Kownatzki, "Türkiye, Avrupa turizm pazarında yükselişini sürdürüyor. 2025 yazında 85 uçaklık filomuzla 35 ülkede, 237 rotada hizmet vereceğiz. 2025 yaz sezonu bizim için güçlü başladı. Yılın ikinci çeyreği için erken rezervasyon oranımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 artmış durumda. Bunun yanı sıra, yaz sonrası döneme de ilginin arttığını görüyoruz. Bu, Türkiye için deniz ve güneş tatilinin ötesinde kültür, tarih, gastronomi ve spor gibi farklı turizm türlerine yönelik de talebin olduğunu gösteriyor" dedi.

'REKOR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Kownatzki, "Güçlü finansal performansımız, verimli operasyonumuz ve yolcularımıza sunduğumuz yüksek kaliteli hizmet sayesinde çok başarılı bir yılı geride bıraktık. 2024'te hem kapasite hem de filo büyümesi anlamında rekor bir büyüme gerçekleştirirken, şirket tarihimizin en yüksek gelirine ve karına ulaştık. 4 binin üzerinde çalışanımızla yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu sene sektörde 35. yılımızı kutlarken, ülke turizmine, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya ve değer yaratmaya kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

'BOEİNG BAZI UÇAKLARIMIZI 30 GÜN ÖNCE TESLİM EDECEK'

Boeing ile SunExpress arasında yaşanan uçak teslimatlarındaki sıkıntıların devam edip etmediğine ilişkin sorulan soru üzerine Kownatzki, "Geçtiğimiz günlerde yaptığım ziyarette gördüm ki Boeing ev ödevini gerçekten iyi çalışmış. Geçen sene uçak teslimatlarına yaşanan sorunları uçak kiralama yöntemiyle ortadan kaldırdık. Buradan iyi haberi vereyim, Boeing bazı uçaklarımızı 30 gün önce teslim edeceğini açıkladı" ifadelerini kullandı.