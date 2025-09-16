SunExpress, 2025 Kış Sezonunda İzmir ile Porto Arasında Uçuş Başlatıyor

Haberler

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 kış sezonunda İzmir'den Porto'ya haftada iki kez uçuş düzenleyecek. Bu yeni hat, yolculara tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen Porto'ya doğrudan ulaşım imkanı sunacak.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 kış sezonunda uçuş ağına Portekiz'in Porto kentini ekleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, 5 Kasım itibarıyla İzmir'den Porto'ya, haftada iki kez çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Yeni hat ile yolcular, tarihi dokusu, özgün mimarisi, ünlü Douro Nehri kıyısındaki manzaraları ve gastronomisiyle öne çıkan Portekiz'in gözde turizm kentine doğrudan ulaşım imkanı bulacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi merkeziyle Porto, zengin kültürel etkinlikleri ve canlı atmosferiyle yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

İzmir'i Avrupa'nın popüler destinasyonlarıyla buluşturan SunExpress, sunduğu geniş uçuş ağıyla Türkiye turizmine katkı sağlamaya ve yolcularına keyifli seyahat deneyimleri sunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
