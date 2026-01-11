Haberler

Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı

Güncelleme:
İstanbul Sultangazi'de yeni açılan bir giyim mağazası, ilk güne özel yarı fiyatına kampanyası yaptı. Haberi alan vatandaşlar erken saatlerden itibaren mağazanın önüne gelirken, kapıların açılmasıyla büyük izdiham yaşandı.

Sultangazi'de bir giyim mağazasının açılışına özel yarı fiyat kampanyası yoğunluğa neden oldu. Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdihama yol açtı.

Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde açılışı yapılan giyim mağazası, ilk güne özel yarı fiyatına kampanyası yaptı. Günler önce yapılan duyuruların ardından çevredekiler, erken saatlerden itibaren mağaza önüne geldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
