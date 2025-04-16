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Sultandağı'nda Kiraz Üretimi Don Vurdu

Sultandağı'nda Kiraz Üretimi Don Vurdu
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 'Napolyon' kirazı don nedeniyle zarar gördü. Üreticiler bu yıl düşük rekolte bekliyor. Uzun yıllardır kiraz üretimi yapan bir üretici, ağaçların yüzde 100 donduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ağırlıklı olarak ihracat için üretilen ve 'Napolyon' diye adlandırılan kirazı don vurdu. İlçede kiraz üretimi yapan üreticiler bu yıl rekoltenin düşük olacağını belirtti.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da olumsuz hava şartları en çok tarımı etkiledi. Sultandağı'nda dünyaca ünlü kiraz üretimi yapılan bahçeler de olumsuz hava şartlarından nasibini aldı. İlçede çiçek açan birçok kiraz ve vişne ağacı dondan olumsuz etkilenerek solmaya başladı.

İlçede uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Ahmet Şahin isimli üretici İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl benzer sorunlar yaşadıkların ama bu yıl aşırı soğuktan dolayı ağaçların daha fazla etkilendiğini vurguladı. Şahin, "Yaşım 66 ve yaklaşık 35 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ağaçların yüzde 100 donduğu bir yıl olmamıştı ama bu yıl maalesef dondu. Bu yıl badem, ceviz, elma, kiraz ve vişneyi don vurdu. Ağaçlarda açan çiçeklerin hepsi dondu. Bu yıl üretip satacağımız hiçbir ürünümüz kalmadı" dedi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde tarım alanlarına yönelik başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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