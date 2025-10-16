Sukkar Şeker, Gıda Güvenliği için Yerli Üretimi Destekliyor

SUKKAR Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, "Albayrak Grubu, Sukkar, Mezra ve Bolber markalarıyla Türkiye'nin emniyet stoku ürünlerden biri olan şeker başta olmak üzere gıda sektörüne yaptığı katkılarla dikkat çekiyor. Sukka Şeker yalnızca üretim kapasitesiyle değil, uyguladığı şeffaf analiz sistemleriyle de her pancarın değerini korumayı, her bir şekerin doğru şekilde sofralara ulaşmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, Dünya Gıda Günü'nün temel mesajı olan "israfı önlemek ve gıdaya değer vermek" ilkesiyle örtüşüyor" dedi.

Albayrak Grubu, yerli ve millİ üretimi destekleyen markalarıyla Türkiye'nin emniyet stoku şekeri korumaya devam ediyor. 2018'de devraldığı Erzurum ve Erzincan fabrikalarında 2019'dan itibaren Sukkar markasıyla sürdürülen üretim, bugün yılda 90 bin ton kristal şeker seviyesine ulaştı. Modernizasyon yatırımları sayesinde Erzurum'daki kapasite 3 bin 300 tondan 4 bin 300 tona, Erzincan'daki kapasite ise bin 800 tondan 2 bin 200 tona çıkarıldı.

Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, 2025–2026 şeker üretim kampanyası için düzenlenen törende tarım sektöründeki alın terine değinerek şunları söyledi:

"Bu sadece üretim değil; bölgemize istihdam, ülkemize katma değer, sofralarımıza bereket demektir. Üretim, çiftçinin sabahın serinliğinde attığı ilk tohumla, nakliyecinin kilometrelerce yol almasıyla, tedarikçinin sağladığı araç ve ekipmanla büyür. Bizler bu zincirin her halkasında adil, şeffaf ve güçlü olmaya devam edeceğiz."

Karavaizoğlu, "Sukkar Şeker, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, uyguladığı şeffaf analiz sistemleriyle de her pancarın değerini korumayı, her bir şekerin doğru şekilde sofralara ulaşmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, Dünya Gıda Günü'nün temel mesajı olan "israfı önlemek ve gıdaya değer vermek" ilkesiyle örtüşüyor" diye konuştu.

Karavaizoğlu, "Albayrak Grubu'nun tarım yatırımı Mezra Ziraat, 2018'den bu yana yalnızca şeker pancarıyla değil, arpa, ayçiçeği, yonca ve yem bitkileriyle de bölgesel kalkınmaya katkı sunuyor. 20 bin dekara ulaşan ekim alanı, modern sulama sistemleri, tohum ve gübre desteği, lisanslı depoculuk ve hayvancılık faaliyetleriyle Mezra, çiftçinin yanında durarak gıda güvenliğini güçlendiriyor. Bolber ise yıllık 50 bin ton üretim kapasitesiyle kristal şeker, küp şeker ve coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri üretiyor. Türkiye'nin 81 iline yayılan dağıtım ağı ve yıllık 5 bin ton ihracatıyla Bolber, yalnızca yerli üretimi desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda şekerin bir kültür ve miras olduğunun bilinciyle hareket ederek Erzurum'un köklü geleneğini geleceğe taşıyor" diye konuştu.